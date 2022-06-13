Модульные городки установили в Бородянке и Буче, на очереди — Макаров и Гостомель.

Сегодня 03:19 — Недвижимость

Модульные городки установили в Бородянке и Буче, на очереди — Макаров и Гостомель.

Для временного проживания людей в Бучанском районе Киевщины установили уже работающие в Буче и Бородянке модульные городки.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, передает Ирпенский вестник.

По его словам, в скором времени планируют открыть модульные городки в Макарове и Гостомеле.

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Всего в результате обстрелов и боевых действий только в Бучанском районе региона повреждено почти 16 тысяч жилых домов, из них более 3,8 тысячи полностью разрушены. Проживание в модульных городках бесплатное. Чтобы получить временное жилье, нужно обратиться к местным властям.

Модульные городки устанавливают и в других деоккупированных районах Киевской области. Кроме того, глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщал, что в селе Дмитровка Бучанского района Киевской области начали строить пять домов для местных жителей, которые потеряли дом из-за российской агрессии. Всего планируют построить 15 таких домов.

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