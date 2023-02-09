Мобилизация в Украине: могут ли вручить повестку, если призывник за границей — Finance.ua

Мобилизация в Украине: могут ли вручить повестку, если призывник за границей Сегодня 17:41

Мобилизация в Украине: могут ли вручить повестку, если призывник за границей

В Украине с конца 2022 действуют новые правила военного учета. В одном из пунктов говорится о военнообязанных украинцах, выехавших из страны. Однако повестку все равно могут прислать гражданину, который сейчас находится за границей.

Адвокат и юрист Ario Law Firm Надежда Грищенко рассказала, как действовать в таком случае.

Что делать, если прислали повестку мужчине, который за границей

Как пояснила эксперт, существуют определенные правила вручения и получения повесток. Например, этот документ должны вручить лично лицу, вызываемому в ТЦК.

«Поэтому, если человек за границей, никто кроме него самого получить повестку не сможет», — сказала Грищенко.

К тому же военнообязанному нужно ознакомиться и подписать врученный ему документ. Именно подпись свидетельствует о том, что гражданин получил повестку и обязался прибыть в ТЦК в указанное время. Но если человек находится за границей, он физически не может получить повестку и расписаться в документе.

Читайте также Получение повестки от работодателя: мобилизация в Украине

«За получение повестки военнообязанное лицо расписывается в расписке (корешок к повестке) и заполняет дату, когда оно получило такую повестку», — подчеркнула адвокат.

Если повестку выдадут кому-то из родственников военнообязанного, они должны объяснить, что человек находится за границей и не сможет вернуться. Повестка должна быть вручена лично под подпись военнообязанного, ее нельзя передавать через членов семьи, родственников или друзей.

Важно также, чтобы военнообязанный соблюдал определенные правила перед выездом за границу. Речь идет о том, что гражданин предупредил ТЦК о своем отъезде из Украины.

«Поскольку мужчина находится за границей и сам не может принять повестку, то и обязанности прибыть в военкомат не имеет», — пояснила Надежда Грищенко.

Где незаконно вручать повестки

Адвокат Ростислав Кравец рассказал, что в Украине не регламентируется законом место вручения повесток. То есть документ можно получить где угодно, главное, чтобы сотрудники, выдающие повестку, соблюдали определенные правила. Повестка считается законной, если:

ее вручали сотрудники территориальных центров комплектования и социальной поддержки;

она оформлена с соблюдением всех требований (верно указаны данные, имеется печать).

Что будет, если отказаться от повестки

Это вполне законно, но этого нельзя делать исключительно из-за вашего нежелания получать повестку. Для этого у вас должны быть реальные причины, тогда вам не будет угрожать ответственность за отказ.

Итак, когда можно отказаться от повестки:

если в документе указаны неправильно ваши данные или когда повестка может быть адресована кому-то другому;

повестку вручает не уполномоченное для этого лицо;

на повестке нет печати военкомата/подписи военного комиссара.

Также если в момент вручения повестки вы нашли ошибку в документе, можете отказаться ставить там свою подпись. Тогда сотрудник военкомата составит акт об отказе от получения. Все это должно происходить в присутствии свидетелей.

Pro Гроші По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.