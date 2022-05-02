Мобильный оператор lifecell отчитался о росте прибыли в 2,5 раза — Finance.ua
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Мобильный оператор lifecell отчитался о росте прибыли в 2,5 раза

Сегодня 05:33Фондовый рынок
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Мобильный оператор lifecell отчитался о росте прибыли в 2,5 разаМобильный оператор lifecell отчитался о росте прибыли в 2,5 раза
Украинский мобильный оператор lifecell отчитался о росте чистой прибыли по итогам января-марта 2022 года в 2,52 раза — до 209,4 млн грн.
Об этом говорится в сообщении компании.
Доход компании в первом квартале текущего года вырос на 21,5% — до 2,307 млрд грн. Годом ранее компания отчитывалась о доходе в 1,899 млрд грн.
Показатель EBITDA по итогам указанного периода вырос на 20% — до 1,292 млрд грн. Капинвестиции выросли на 24,3% — до 711,6 млн грн с 572,4 млн грн в первом квартале прошлого года.
Активная трехмесячная абонентская база выросла на 11,3% — до 8,9 млн абонентов. ARPU вырос на 7,1% в годовом исчислении и составил 84,3 грн против 78,7 грн годом ранее.
В то же время в компании отмечают, что ежедневно в среднем около 10% базовых станций lifecell временно не работают, в основном из-за отключения электроэнергии.
На конец марта работало около 60% магазинов lifecell.
По материалам: НВ
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