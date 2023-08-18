Mitsubishi снимает с производства самый дешевый автомобиль — Finance.ua

Mitsubishi снимает с производства самый дешевый автомобиль Сегодня 04:26 — Технологии&Авто

Mitsubishi снимает с производства самый дешевый автомобиль

Mirage — самая доступная модель Mitsubishi, которая стоит на американском рынке менее 20 тысяч долларов. Как сообщает Automotive News, Mirage, выпускаемый с кузовами хэтчбек и седан, будет снят с производства, и с отставкой этой модели Mitsubishi полностью уйдет из сегмента седанов. Однако в самой компании не спешат подтверждать уход Mirage с рынка: в разговоре с журналистами представитель Mitsubishi Джереми Барнс заявил, что это «важная модель в портфолио марки».

По данным Automotive News, Mitsubishi Mirage в июле оказался единственной моделью в США, которую дилеры продавали дешевле 20 тысяч долларов. Но, несмотря на скромный ценник, продажи Mirage незначительны: за весь 2022 год американцы купили 15,8 тысячи таких машин, что на 31 процент меньше, чем в 2021-м. Общие же продажи марки на местном рынке в прошлом году превысили 85,8 тысячи автомобилей.

Читайте также Mitsubishi электрифицирует 100% своего автопарка до 2035 года

The Drive приводит несколько возможных причин непопулярности Mirage. К примеру, то, что автомобиль не только стоит недешево, но и выглядит дешево. Не играет на руку модели и статистика аварий — в прошлом месяце Американский Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) даже назвал Mirage «самым смертоносным автомобилем в Америке».

При этом Mirage зарекомендовал себя надежным автомобилем. Несколько лет назад американские СМИ писали о японском хэтчбеке, проехавшем почти 700 тысяч километров без серьезного ремонта. Семейная пара из штата Миннесота в течение шести лет ежедневно эксплуатировала свой Mirage: при пробеге 240 тысяч километров на хэтчбеке заменили только подшипники колес, а после того, как Мираж прошел примерно 400 тысяч километров, машине понадобился новый стартер. В остальном же он был исправен.

Tesla или Renault, дизель или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

The Road По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.