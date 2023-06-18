Mitsubishi L200 получил финальную версию для тяжелого бездорожья — Finance.ua

Mitsubishi L200 получил финальную версию для тяжелого бездорожья
Линейку Mitsubishi L200 2023 года пополнила новая модификация Savana. Пикап подготовили к серьезному бездорожью.
Об этом сообщает официальный сайт японского автопроизводителя.
Новый Mitsubishi L200 Savana узнается по пластиковому защитному обвесу и 18-дюймовым внедорожным шинам на стальных дисках. Кроме того, установлены усиленные пороги, багажник на крыше и шноркель для преодоления бродов. Грузовой отсек отделан специальным защитным покрытием.
Салон Mitsubishi L200 остался без изменений. Он отделан кожей, а оснащение включает двухзонный климат-контроль, камеру заднего вида, электропривод водительского кресла, подогрев руля и сидений.
Под капотом установлен знакомый 2,4-литровый турбодизель с увеличенной до 190 л. с. мощностью. Пикап Mitsubishi L200 Savana получил 6-ступенчатый автомат и полный привод с понижающей передачей. Цена составляет 64 000 долларов.
Любопытно, что эта версия станет своего рода прощальной для нынешнего поколения модели. В скором времени представят новый Mitsubishi L200, и его уже показали на фото.
Поделиться новостью