Mitsubishi L200 получил финальную версию для тяжелого бездорожья — Finance.ua

Mitsubishi L200 получил финальную версию для тяжелого бездорожья 18.06.2023, 00:34 — Технологии&Авто

Mitsubishi L200 получил финальную версию для тяжелого бездорожья, Фото: Mitsubishi

Линейку Mitsubishi L200 2023 года пополнила новая модификация Savana. Пикап подготовили к серьезному бездорожью.

Об этом сообщает официальный сайт японского автопроизводителя.

Новый Mitsubishi L200 Savana узнается по пластиковому защитному обвесу и 18-дюймовым внедорожным шинам на стальных дисках. Кроме того, установлены усиленные пороги, багажник на крыше и шноркель для преодоления бродов. Грузовой отсек отделан специальным защитным покрытием.

Фото: Mitsubishi

Салон Mitsubishi L200 остался без изменений. Он отделан кожей, а оснащение включает двухзонный климат-контроль, камеру заднего вида, электропривод водительского кресла, подогрев руля и сидений.

Под капотом установлен знакомый 2,4-литровый турбодизель с увеличенной до 190 л. с. мощностью. Пикап Mitsubishi L200 Savana получил 6-ступенчатый автомат и полный привод с понижающей передачей. Цена составляет 64 000 долларов.

Фото: Mitsubishi

Любопытно, что эта версия станет своего рода прощальной для нынешнего поколения модели. В скором времени представят новый Mitsubishi L200, и его уже показали на фото.

Фокус По материалам:

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