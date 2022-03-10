Mitsubishi Electric прекращает поставки продукции в РФ — Finance.ua

Mitsubishi Electric прекращает поставки продукции в РФ

Сегодня 11:33 — Фондовый рынок

Японская многонациональная компания по производству электроники и электронного оборудования Mitsubishi Electric прекращает поставки электроники в РФ.

Об этом говорится в заявлении компании.

Компания поставляла на российский рынок электронную продукцию: кондиционеры, бытовую технику, оборудование для промышленной автоматизации.

«В связи с сложившейся финансовой и логистической ситуацией мы вынуждены прекратить поставки в РФ», — говорится в заявлении.

Также компания направит через Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев 1 млн. евро помощи Украине.

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