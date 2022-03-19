Мировые страховщики готовятся к миллиардным выплатам из-за войны в Украине — Finance.ua
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Мировые страховщики готовятся к миллиардным выплатам из-за войны в Украине

Сегодня 06:55Страхование
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Мировые страховщики готовятся к миллиардным выплатам из-за войны в УкраинеМировые страховщики готовятся к миллиардным выплатам из-за войны в Украине
Мировые страховые компании готовятся к масштабным выплатам из-за войны в Украине.
Об этом пишет Financial Times.
Больше всего пострадают страхователи самолетов из-за приостановки полетов самолетов россии. При худшем сценарии, при котором самолеты нельзя будет вернуть, потери глобального страхового рынка будут составлять около $5 млрд.
Мировой рынок специализированного страхования уже ощущает последствия войны в Украине. Акции международной британской страховой компании Lloyds of London просели за последние недели. Lloydʼs of London ожидает получить значительный, но в целом приемлемый ущерб, пишет FT. Показатель может составлять от $1 млрд до $4 млрд.
Ущерб уже будет «ощутимым» в страховании застрахованных судов, самолетов, домов и сырьевых товаров, которых уже затронул конфликт, пишет FT.
Страховые компании отказываются от новых сделок, которые могут привести к дополнительным убыткам в россии.
Компании также пересматривают политику, чтобы избежать новых страховых исков из рф. Они также взимают дополнительные взносы за страховое покрытие судов, проходящих через воду в зоне конфликта. Но политика страховых компаний предусматривает лимит выплат, поэтому потери не превысят $5 млрд при самом плохом сценарии. В то время стоимость около 600 находящихся в России зарубежных самолетов может составлять около $13 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Forbes.ua
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