Мировые расходы на генеративный ИИ превысят $151 млрд в 2027 году — Finance.ua
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Мировые расходы на генеративный ИИ превысят $151 млрд в 2027 году

Технологии&Авто
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Мировые расходы на генеративный ИИ превысят $151 млрд в 2027 году
Мировые расходы на генеративный ИИ превысят $151 млрд в 2027 году
Инвестиции глобальных компаний в решения на основе генеративного искусственного интеллекта, который создает контент, достигнут $151,1 млрд в 2027 году, прогнозирует исследовательская организация International Data Corporation (IDC).
В 2023 году расходы в этой сфере будут составлять $19,4 млрд, а в следующем году возрастут более чем вдвое.
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Предыдущий прогноз компании, представленный в октябре, предполагал инвестиции в $16 млрд в этом году и $141 млрд в 2027 году.
По обновленному прогнозу, в ближайшие пять лет расходы будут расти среднегодовыми темпами в 86,1%.
«Несмотря на проблемы в IT-сфере 2023 года, компании ускорили разработки в сфере генеративного ИИ для стимулирования трансформации своего бизнеса, — отметил вице-президент IDC Рик Вилларс. — В 2024 году повсеместный переход к ИИ войдет в критическую фазу развития, поскольку предприятия будут осуществлять новые крупные инвестиции с целью радикального сокращения времени и затрат, связанных с производительностью клиентов и сотрудников. С этого момента акцент будет смещен на инвестиции, увеличивающие выручку».
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Эксперты IDC ожидают, что в 2027 году расходы на генеративный ИИ составят 29% всех вложений в сферу ИИ в целом против 10,8% в 2023 году.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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