Мировые компании продолжают оплачивать работу 200 тысяч россиян, несмотря на остановку — Finance.ua

Мировые компании продолжают оплачивать работу 200 тысяч россиян, несмотря на остановку

Сегодня 16:34 — Фондовый рынок

Многонациональные компании продолжают платить почти 200 тысячам сотрудников в России, несмотря на обещания приостановить или прекратить деятельность в стране.

Об этом сообщает Financial Times.

Ряд западных компаний, таких как McDonald’s, IKEA, Renault, Levi Strauss и другие обязались выплачивать заработную плату тысячам своих сотрудников, пока деятельность в России приостановлена. По оценкам FT, речь идет о не менее 188 тысячах сотрудников.

Настоящая цифра может быть намного выше, поскольку крупные работодатели типа владельца KFC Yum Brands и Coca-Cola не подтвердили, платят ли до сих пор работникам.

Компании, приостановившие деятельность, обязаны в течение двух месяцев выплачивать зарплату работникам согласно российскому законодательству, объясняет юрист из FisherBroyles Питер Финдинг. Чтобы не нарушать закон, они могут начислять стандартную или пониженную зарплату, разово выплачивать средства за шесть месяцев работы или перенаправить работников на другое место.

Финдинг отметил, что работодатели, скорее всего, уволят неактивных работников, а не будут продолжать выплачивать им зарплату годами. Только McDonald’s, например, тратит ежемесячно 50 млн долларов на покрытие зарплат и аренду в стране.

Кроме того, международным компаниям может быть сложно перевести средства на российские счета из-за санкций, следовательно, им придется платить сотрудникам из резервов своих российских предприятий, которые вскоре могут закончиться.

«Мы увидим немало банкротств и ликвидаций в россии», — сказал он. «Теоретически когда российский работодатель проходит процедуру ликвидации, он обязан заплатить работникам до того, как это произойдет. Но если там нет денег, они этого не могут».

Когда именно начнутся увольнения, может зависеть от давления со стороны западных потребителей. Лаура Мари Эдингер-Шонс, заведующая кафедрой устойчивого бизнеса в университете Мангейма (Германия), считает, что после зверств россиян в Буче появляется коллективное осознание того, что россияне если и не активно поддерживают войну против Украины, то принимают ее как факт.

Несмотря на это, большая часть бизнеса считает, что возвращение в какой-то степени состоится, считает она, поэтому не выходят из страны окончательно. Но увольнения повлекут за собой еще большее давление на россию, ведь потеря рабочих мест должна повлиять на отношение населения к войне. С другой стороны, признает она, что это может быть использовано Кремлем для антизападной пропаганды.

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