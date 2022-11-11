Мировые фондовые рынки растут на фоне новостей об инфляции в США и смягчении карантина в Китае — Finance.ua

Мировые фондовые рынки растут на фоне новостей об инфляции в США и смягчении карантина в Китае Сегодня 15:47 — Фондовый рынок

Мировые фондовые рынки растут на фоне новостей об инфляции в США и смягчении карантина в Китае

Фьючерсы на индексы США и европейские акции выросли, поскольку Китай смягчил некоторые ограничения, введенные из-за Covid-19, вскоре после того, как стало известно о замедлении инфляции в США.

Об этом сообщает Bloomberg.

Декабрьские контракты на индексы S&P 500 и Nasdaq 100 выросли по меньшей мере на 0,6% каждый после того, как в четверг, 10 ноября, акции США на Уолл-стрит выросли больше всего с начала 2020 года. Индекс фондового рынка Европы достиг лучшей недели с марта, отмечают в информационном агентстве.

При этом индикатор Bloomberg по доллару продолжил снижаться 11 ноября, после того, как потерял 2% днем ранее, что стало наибольшим темпом падения с 2009 года. В это же время китайский юань укрепился вместе с валютами развивающихся рынков.

Кроме того, китайский индекс «синих фишек» Shanghai Shenzhen CSI 300 поднялся на 3,4%, а индекс Shanghai Composite прибавил 2,4%. Гонконгский индекс Hang Seng показал лучший результат в Азии 11 ноября, поднявшись более чем на 7%. Рост начали фиксировать после того, как правительство анонсировало ослабление ограничений на передвижение, вводимое из-за пандемии коронавируса.

Зарегистрированный коэффициент акций технологических компаний на Гонконгской фондовой бирже вырос на 10%.

Улучшение прогнозов развития самых крупных экономики мира привело к тому, что цены на нефть, железную руду и медь подскочили вверх.

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Діло По материалам:

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