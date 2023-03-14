Мировые финансовые акции потеряли $465 миллиардов стоимости из-за краха SVB — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Мировые финансовые акции потеряли $465 миллиардов стоимости из-за краха SVB

Фондовый рынок
79
Мировые финансовые акции потеряли $465 миллиардов стоимости из-за краха SVB
Мировые финансовые акции потеряли $465 миллиардов стоимости из-за краха SVB
Акции финансового сектора во всем мире за два дня потеряли 465 млрд долл. рыночной стоимости, поскольку инвесторы сократили вложения в финучреждения в странах от США до Японии после краха банка SVB.
Об этом сообщает Bloomberg.
Есть опасения, что финансовые фирмы могут ощутить влияние обеспокоенности, вызванной банкротством SVB, на своих инвестициях в облигации и другие инструменты.
Совокупная рыночная стоимость компаний, входящих в MSCI World Financials Index и MSCI EM Financials Index, с пятницы упала примерно на $465 млрд. Региональные банки США были среди наиболее пострадавших в понедельник, поскольку региональный банковский индекс KBW упал на 7, 7%, что стало сильнейшим падением с июня 2020 года.
Потери выросли во вторник, когда индекс MSCI Asia Pacific Financials Index упал на 2,7% до самого низкого уровня с 29 ноября.
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. упал на 8,3% в Японии, южнокорейский Hana Financial Group Inc. упал на 4,7%, а австралийский ANZ Group Holdings Ltd. потерял 2,8%.
Доходность казначейских облигаций упала в понедельник на фоне ожиданий, что Федеральный резерв США воздержится от повышения ставок из-за потрясений в банковской системе.
Акции европейских банков и страховщиков тоже упали в понедельник. Акции Credit Suisse Group AG упали на 15% до нового рекордно низкого уровня, а стоимость страхования его облигаций от дефолта поднялась до исторического максимума на фоне беспокойства по поводу более широкого заражения банковской отрасли после краха SVB.

Справка Finance.ua:

  • в понедельник один из крупнейших европейских банков — британский HSBC — выкупил за 1 фунт местную «дочку» банка Silicon Valley Bank, который на днях ранее потерпел крах;
  • Федеральная корпорация страхования депозитов и Федеральная резервная система рассматривают возможность создания фонда, который позволил бы регуляторам поддерживать больше депозитов в банках, оказавшихся в затруднительном положении после краха Банка Кремниевой долины (Silicon Valley Bank);
  • Банк Кремниевой долины (Silicon Valley Bank) стал крупнейшим банкротом в США за последние десять лет после того, как его давняя клиентская база технологических стартапов занервничала и начала забирать депозиты.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.