Мировые цены на зерновые упали примерно на 1,5% после разблокировки портов — Finance.ua

Мировые цены на зерновые упали примерно на 1,5% после разблокировки портов Сегодня 23:13 — Аграрный рынок

Мировые цены на зерновые упали примерно на 1,5% после разблокировки портов

Соглашение между Турцией, ООН, Украиной и россией по разблокированию портов смогло снизить мировые цены на зерновые.

Об этом в интервью Общественному рассказала глава Агентства США по международному развитию USAID Саманта Пауэр.

«Я считаю, что соглашение „ООН-Турция“, заставившее путина разблокировать три украинских порта, было действительно важным. Мировые цены на зерновые, пшеницу и тому подобное упали примерно на 1-1,5%. И это огромная разница для самых бедных стран и самых бедных общин в самых бедных странах». Поэтому уже то, что почти 300 кораблей покидают эти порты, перевозя это зерно — это значительно меняет мировые цены на продовольствие. По крайней мере, некоторые из этих кораблей с зерном движутся, и это дает определенный эффект", — рассказала Пауэр.

Она подчеркнула, что очень важно, чтобы эти порты оставались открытыми. Кроме того, подробнее рассказала, что есть «план Б» по вывозу зерна. О создании этого плана Украиной и США Пауэр объявила после российских ударов по Одесскому порту.

«План „А“, который заключается в сохранении открытых портов, остается обязательным. В то же время я считаю, что одним из эффектов блокады и войны стало то, что украинцы уже в значительной степени нарастили свою устойчивость. Теперь украинцы с поддержкой USAID и других доноров могут использовать полосы солидарности, использовать речные пути, использовать железнодорожные пути, чтобы вывезти около 4,5 миллионов тонн зерна наземным или железнодорожным транспортом или по реке, не полагаясь только на черноморские порты», — добавила глава USAID.

По ее словам, «план Б» сможет защитить украинскую сторону от искусственной блокады.

«Фактически создание „плана Б“ — это защита от сценария, когда путин вновь создаст блокаду сокрушительным путем. Украинцы теперь в более сильной позиции, чтобы интегрироваться в другие рынки и иметь возможность большего сбыта зерна с более устойчивой системой, чем это было до начала войны», — резюмировала Пауэр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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