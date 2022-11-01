Мировые цены на зерно подскочили после выхода рф из «зернового соглашения» — Finance.ua

Мировые цены на зерно подскочили после выхода рф из «зернового соглашения» Сегодня 04:21 — Аграрный рынок

Мировые цены на зерно подскочили после выхода рф из «зернового соглашения»

Цены на пшеницу на Чикагской товарной бирже в понедельник, 31 октября, подскочили на 6%, на кукурузу — более чем на 2% после заявления москвы о выходе из «зернового соглашения».

Об этом сообщает Reuters

Выход россии из черноморского «Зернового соглашения» вызвал беспокойство по поводу глобальных поставок.

Самый активный контракт на пшеницу на Чикагской товарной бирже (CBOT) вырос на 6,1% до 8,79-1/2 долларов за бушель в 12:21 по Гринвичу и дошел до 8,93 долларов, достигнув максимума с 14 октября. В марте фьючерсы на пшеницу достигли рекордной отметки в 13,64 доллара за бушель.

Кукуруза подорожала на 2,4% до 6,97-1/2 долларов за бушель, а соевые бобы — на 0,6% до 14,09-1/4 долларов за бушель.

Европейские рынки также выросли: базовые декабрьские фьючерсы на мукособирательную пшеницу на парижской Euronext выросли на 3,6% до 349,50 евро ($346,70) за тонну после достижения двухнедельного максимума в 353,25 евро за тонну.

Также о повышении цен на продовольствие заявили в МИДе Украины.

Економічна Правда По материалам:

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