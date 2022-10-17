Мировые цены на пшеницу выросли до максимума в результате обострения ситуации в Украине — Finance.ua

Мировые цены на пшеницу выросли до максимума в результате обострения ситуации в Украине Сегодня 20:21 — Аграрный рынок

Пшеница закрылась 10 октября на самой высокой цене с июня, поскольку трейдеры рассматривали обострение российско-украинской войны против слабого спроса на зерно в США, сообщает УкрАгроКонсалт со ссылкой на Bloomberg.

Фьючерсы поднялись на 7,9% в Чикаго, в пределах центов от дневного лимита, прежде чем окончательно установиться на 6,6% после взрывов, всколыхнувших Киев. россия пригрозила новыми ракетными ударами.

Обостряющийся конфликт ставит под сомнение то, согласятся ли обе стороны продлить соглашение об экспорте зерна из Украины, которое истекает примерно через месяц. Воюющие страны являются важнейшими поставщиками пшеницы и других культур во всем мире.

«Мы не можем исключить дальнейшие проблемы с продовольственной безопасностью, если у любого из ключевых мировых производителей возникнут трудности с производством или ситуация в Черноморском регионе не улучшится», — заявили в Hightower Report.

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Любое сокращение объемов экспорта сельхозпродукции из Черноморского региона может повысить мировые цены на продукты питания, которые в последнее время снижались. Проблемы с украинскими грузами урожая уже возникли, поскольку количество ожидающих проверки судов в Стамбуле увеличивается.

Самый активный контракт на пшеницу в Чикаго снизил предыдущий рост и завершил торговый день 10 октября на уровне 9,38 доллара за бушель, что все еще является самым дорогим уровнем с 23 июня. Цены на кукурузу выросли на 2,2% до 6,9825 доллара за бушель, до самого высокого уровня с 21 июня, после скачка на целых 3,4%.

россия, похоже, «проигрывает войну и может сделать что-то необдуманное, чтобы попытаться удержать ситуацию», заявил Джек Сковилл, вице-президент чикагской брокерской компании Price Futures Group. В то же время спрос на американскую пшеницу «все еще должен появиться», сказал он.

Высокие температуры и засуха в крупных производственных регионах, таких как США, Европа, Индия и Аргентина могут поставить под угрозу будущие урожаи пшеницы.

Лучшими новостями для сельскохозяйственных культур является то, что пробка из более чем 2000 американских судов и барж постепенно ликвидируется. Низкий уровень воды в результате длительной засухи приостановил коммерческие поставки товаров в середине сбора урожая.

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