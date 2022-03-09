Мировые цены на пшеницу обновили рекордные показатели 2008 года — Finance.ua

Мировые цены на пшеницу обновили рекордные показатели 2008 года

Сегодня 07:40 — Аграрный рынок

Мировые цены на пшеницу на рекордно высоком уровне после того, как превысили уровень, наблюдавшийся во время глобального продовольственного кризиса в 2008 году. Бьют рекорды и глобальные цены на продукты питания.

Об этом пишет издание Bloomberg.

Отмечается, что мир столкнулся с огромным недостатком предложения зерна, поскольку война фактически прекратила более четверти мирового экспорта пшеницы. На этом фоне цены на нее колеблются на рекордно высоком уровне.

Так, чикагские фьючерсы упали до $12,02 ($277,9 за 1 т) за бушель ($277,9) после того, как поднялись до $13,63 ($315,1 за 1 т), что является самым высоким показателем за всю историю торгов.

К самому высокому уровню с 2012 года приближается и торговля кукурузой, тогда как соевое и пальмовое масло достигло рекордных показателей.

«Глобальные цены на продукты питания уже рекордные, а рост цен на зерно и масло после российского вторжения лишь повысит их, толкая все больше людей на голод и увеличивая государственные расходы на продовольственные субсидии. Скачок цен вызвал беспокойство по поводу продовольственной безопасности и вызвал воспоминания о ситуации десятилетней давности, когда скачки цен привели к продовольственным бунтам в более чем 30 странах», — пишет издание.

В марте министры сельского хозяйства стран G7 организуют специальную встречу, на которой планируется обсудить влияние войны в Украине на глобальную продовольственную безопасность и способы стабилизации рынков.

Как сообщалось, посевная кампания 2022 в Украине начнется там, где это возможно с учетом боевых действий. Министр аграрной политики Роман Лещенко подчеркнул, что аграрии должны работать.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью