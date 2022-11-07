Мировые цены на продукты питания падают седьмой месяц подряд — Finance.ua

Мировые цены на продукты питания падают седьмой месяц подряд Сегодня 02:36 — Мир

Мировые цены на продукты питания падают седьмой месяц подряд

Мировые цены на продукты питания снижаются седьмой месяц подряд. Индекс цен на продовольствие ФАО в октябре составил 135,9 пункта, что на 0,4% меньше, чем в сентябре.

Об этом говорит публикация ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Индекс снизился на 14,9% по сравнению с историческим максимумом, зафиксированным в марте 2022 года. Он остается на 2,0% выше своего уровня в октябре 2021 года.

Индекс цен на зерновые ФАО за месяц вырос на 3,0%. Мировые цены на пшеницу выросли на 3,2%, преимущественно отражая неопределенность, связанную с Черноморской зерновой инициативой, а также пересмотр в сторону снижения запасов в США. Международные цены на фуражное зерно выросли на 3,5% по сравнению с сентябрем, при этом цены на кукурузу выросли еще больше из-за более низких перспектив производства в США и ЕС, а также засушливых условий в Аргентине и неопределенности экспорта из Украины.

Индекс цен на растительные масла ФАО снизился на 1,6% в октябре и остался почти на 20% ниже уровня предыдущего года. Рост мировых котировок по подсолнечному маслу более чем компенсирован снижением мировых цен на пальмовое, соевое и рапсовое масла.

Индекс цен на молочные продукты ФАО снизился на 1,7%, цены на молочные продукты снизились с сентября. Ниже, чем ожидалось, закупки Китая, вялый спрос на импорт и ослабление евро к доллару США способствовали падению в октябре.

Индекс цен на мясо ФАО в октябре снизился на 1,4% по сравнению с сентябрем, при этом международные цены на баранину, свинину, говядину и птицу снизились из-за сдержанного глобального импортного спроса и увеличения экспортных поставок.

Индекс цен на сахар ФАО снизился на 0,6%, чему способствовало улучшение перспектив производства в Индии. Такие факторы, как дожди, препятствующие уборке урожая в Бразилии, высокий спрос на импорт из Индонезии и Китая и более высокие котировки цен на этанол в Бразилии, ограничили снижение цен на сахар по сравнению с предыдущим месяцем.

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