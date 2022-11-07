Мировые цены на продукты питания падают седьмой месяц подряд — Finance.ua
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Мировые цены на продукты питания падают седьмой месяц подряд

Мир
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Мировые цены на продукты питания падают седьмой месяц подряд
Мировые цены на продукты питания падают седьмой месяц подряд
Мировые цены на продукты питания снижаются седьмой месяц подряд. Индекс цен на продовольствие ФАО в октябре составил 135,9 пункта, что на 0,4% меньше, чем в сентябре.
Об этом говорит публикация ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).
Индекс снизился на 14,9% по сравнению с историческим максимумом, зафиксированным в марте 2022 года. Он остается на 2,0% выше своего уровня в октябре 2021 года.
Индекс цен на зерновые ФАО за месяц вырос на 3,0%. Мировые цены на пшеницу выросли на 3,2%, преимущественно отражая неопределенность, связанную с Черноморской зерновой инициативой, а также пересмотр в сторону снижения запасов в США. Международные цены на фуражное зерно выросли на 3,5% по сравнению с сентябрем, при этом цены на кукурузу выросли еще больше из-за более низких перспектив производства в США и ЕС, а также засушливых условий в Аргентине и неопределенности экспорта из Украины.
Индекс цен на растительные масла ФАО снизился на 1,6% в октябре и остался почти на 20% ниже уровня предыдущего года. Рост мировых котировок по подсолнечному маслу более чем компенсирован снижением мировых цен на пальмовое, соевое и рапсовое масла.
Индекс цен на молочные продукты ФАО снизился на 1,7%, цены на молочные продукты снизились с сентября. Ниже, чем ожидалось, закупки Китая, вялый спрос на импорт и ослабление евро к доллару США способствовали падению в октябре.
Индекс цен на мясо ФАО в октябре снизился на 1,4% по сравнению с сентябрем, при этом международные цены на баранину, свинину, говядину и птицу снизились из-за сдержанного глобального импортного спроса и увеличения экспортных поставок.
Индекс цен на сахар ФАО снизился на 0,6%, чему способствовало улучшение перспектив производства в Индии. Такие факторы, как дожди, препятствующие уборке урожая в Бразилии, высокий спрос на импорт из Индонезии и Китая и более высокие котировки цен на этанол в Бразилии, ограничили снижение цен на сахар по сравнению с предыдущим месяцем.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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