Мировые цены на продовольствие повысились впервые за год — ООН Сегодня 18:30 — Личные финансы

Мировые цены на продовольствие повысились впервые за год — ООН

Среднее значение Индекса продовольственных цен в апреле 2023 года составило 127,2 пункта — это на 0,8 пункта выше мартовского показателя.

Об этом говорится в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FАО).

Подчеркивается, что главными факторами этого небольшого роста значения Индекса в апреле было резкое повышение индекса цен на сахар, а также повышение индекса цен на мясо, в то время как индексы цен на зерновые, молочную продукцию и растительные масла продолжили снижение.

Так, в апреле среднее значение Индекса цен на зерновые продукты снизилось на 2,4 пункта (1,7 процента) по сравнению с мартом и на 33,5 пункта (19,8 процента) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Сообщается, что в апреле мировые цены на пшеницу достигли самого низкого уровня с июля 2021 года, снизившись на 2,3% в результате высоких объемов экспорта из россии и Австралии. Но благоприятные условия для выращивания зерновых в Европе и соглашение о транзите зерна через ЕС из Украины также снизили общую напряженность на рынке.

В апреле также упали на 3,2 процента мировые цены на кукурузу, главным образом из-за сезонного увеличения поставок в Южной Америке в условиях длительной уборочной кампании и благоприятных прогнозов на урожай в Бразилии, который может оказаться рекордным.

«По другим фуражным зерновым: мировые цены на ячмень и сорго снизились, соответственно, на 4,3 и 0,3 процента под влиянием вялого спроса на мировых рынках и низкой активности на мировых рынках кукурузы и пшеницы. При этом мировые цены на рис в апреле выросли под влиянием активного покупательского спроса в Азии. В результате этого экспортные котировки риса практически вернулись к значениям марта 2023 года», — говорится в сообщении.

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Среднее значение Индекса цен на растительные масла ФАО в апреле составило 130 пунктов, что на 1,8 пункта (1,3 процента) ниже уровня марта; таким образом, его падение продолжается шестой месяц подряд.

«Длительное падение этого индекса цен было обусловлено совокупным влиянием стабильных мировых цен на пальмовое масло и снижение котировок соевого, рапсового и подсолнечного масел. После кратковременного периода роста в марте мировые цены на пальмовое масло в апреле практически не изменились, поскольку тенденция к снижению вследствие вялого импорта спроса со стороны главных стран-импортеров уравновешивалась достаточно низкими объемами предложения со стороны ведущих производителей», — заявили в ООН.

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Мировые цены на соевое масло, напротив, продолжили падение под общим влиянием сезонного фактора высокого (возможно рекордного) урожая сои в Бразилии и, несмотря на резкое снижение прогнозов производства в Аргентине. В то же время, продолжалось падение мировых цен на рапсовое и подсолнечное масла, главным фактором которого стало сохранение больших объемов экспортного предложения на мировых рынках.

В то же время в апреле среднее значение индекса цен на молочную продукцию ФАО составило 124,6 пункта, что на 2,2 пункта (1,7 процента) ниже мартовского показателя и на 22,1 пункта (15,1 процента) ниже соответствующего уровня прошлого года.

Так, в апреле мировые цены на сухое молоко продолжали начавшееся десять месяцев назад падение, главным фактором которого является хронически слабый импортный спрос на мировых рынках.

"Рост объемов закупок со стороны Китая и сезонное сокращение поставок со стороны Новой Зеландии сдерживали потенциально более глубокое падение мировых цен на цельное сухое молоко, а рост текущих поставок со стороны стран Западной Европы способствовал дальнейшему падению цен на обезжиренное сухое молоко.

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Также упали цены на сыр, прежде всего вследствие высокого экспортного предложения в Западной Европе, где растут объемы молока, которое направляется на производство сыра в период сезонного роста производства молока. В противоположность этому, мировые цены на сливочное масло были в большинстве своем стабильны, поскольку рост предложения был в целом достаточным для удовлетворения растущего импортного спроса по контрактам с короткими и долгими сроками поставки", — добавили в ООН.

Индекс цен на сахар в апреле был на 17,6% выше мартовского значения. Рост этого показателя длится третий месяц подряд и достиг наивысшего значения с октября 2011 года. Такой рост обусловлен обеспокоенностью в связи с сокращением предложения на мировых рынках из-за дальнейшего снижения прогнозов производства в Индии и Китае.

Индекс цен на мясо в апреле вырос на 1,3%. В апреле мировые котировки цен на свинину выросли, прежде всего, под влиянием роста импортных закупок со стороны стран Азии и сохраненной ограниченности поставок из ряда ведущих стран-экспортеров в связи с ростом производственных затрат и проблем с обеспечением здоровья животных.

В то же время мировые цены на мясо птицы возобновили тенденцию роста после падения, которое длилось девять месяцев, поскольку вырос импортный спрос со стороны стран Азии, а во многих регионах сохраняется ограниченность предложения вследствие широкого распространения вспышек птичьего гриппа. Выросли также цены на говядину в результате сокращения предложения убойного скота, особенно в Соединенных Штатах Америки, добавили в ООН.

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Економічна Правда По материалам:

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