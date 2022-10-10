Мировые цены на продовольствие падают шестой месяц подряд — Finance.ua

Мировые цены на продовольствие падают шестой месяц подряд Сегодня 05:53 — Мир

Мировые цены на продовольствие падают шестой месяц подряд

Мировые цены на продовольствие снизились в сентябре шестой месяц после рекордного максимума в марте 2022 года. При этом резкое падение котировок на масла более чем компенсировало рост цен на зерновые.

Об этом свидетельствует публикация ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Индекс цен на продовольствие ФАО в сентябре составил 136,3 пункта, что на 1,1% меньше, чем в августе, но остается на 5,5% выше, чем годом ранее. Индекс отслеживает ежемесячные изменения мировых цен на корзину широко торгуемых продовольственных товаров.

Индекс цен на масла ФАО снизился за месяц на 6,6% и достиг самого низкого уровня с февраля 2021 года. Международные котировки на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масла упали. Увеличение поставок подсолнечного масла из региона Черного моря и снижение цен на сырую нефть привели к падению этого субиндекса.

Индекс цен на зерновые ФАО, напротив, вырос на 1,5% по сравнению с августом. Мировые цены на пшеницу подскочили на 2,2% на фоне неуверенности в продления зернового соглашения по экспорту из Украины после ноября. Мировые цены на кукурузу были в основном стабильными, поскольку сильный доллар США противостоял давлению более жестких перспектив предложения, связанных с ухудшением перспектив производства в США и ЕС.

Индекс цен на молочные продукты ФАО за месяц снизился на 0,6%, в значительной степени отражая влияние более слабого евро по отношению к доллару США, а также неопределенность рынка и мрачные перспективы глобального экономического роста.

Индекс цен на мясо ФАО снизился на 0,5%. Мировые цены на говядину упали из-за высокой экспортной доступности из Бразилии и увеличения ликвидации крупного рогатого скота в некоторых странах-производителях, тогда как цены на мясо птицы несколько снизились из-за сдержанного импортного спроса. Напротив, мировые цены на свинину выросли из-за нехватки готовых к убою животных в Европейском Союзе.

Индекс цен на сахар ФАО снизился на 0,7% в сентябре, в основном из-за хороших перспектив производства в Бразилии, а также снижения цен на этанол и влияния колебаний валютных курсов.

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