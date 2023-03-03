Мировые цены на продовольствие падают 11-й месяц подряд — Finance.ua

Мировые цены на продовольствие падают 11-й месяц подряд Сегодня 20:18

Мировые цены на продовольствие снижаются 11 месяцев подряд. Индекс цен на продовольствие ФАО в феврале 2023 года составил 129,8 пункта, что на 0,6% меньше, чем в январе и на 18,7% ниже своего пика, достигнутого в марте 2022 года.

Об этом сообщает ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Индекс цен на зерновые ФАО практически не изменился по сравнению с январем. Мировые цены на пшеницу незначительно выросли в течение месяца, поскольку опасения по поводу засушливых условий в Соединенных Штатах Америки и высокого спроса на поставки из Австралии значительно компенсировались сильной конкуренцией среди экспортеров.

Индекс цен на растительные масла ФАО снизился на 3,2% по сравнению с январем, при этом мировые цены на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масла снизились.

Индекс цен на молочные продукты ФАО снизился на 2,7% за месяц, при этом наибольшее резкое снижение было зафиксировано в международных котировках на сливочное масло и сухое обезжиренное молоко.

Индекс цен на мясо ФАО также практически не изменился по сравнению с январем. Мировые цены на птицу продолжали снижаться на фоне значительных экспортных поставок, тогда как мировые цены на свинину выросли, в основном из-за опасений ограниченных экспортных поставок в Европе.

Напротив, индекс цен на сахар ФАО вырос на 6,9% с января до самого высокого уровня за шесть лет, в основном из-за пересмотра в сторону снижения прогноза производства в 2022/23 году в Индии.

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