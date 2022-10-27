Мировые цены на нефть снова начали расти — Finance.ua
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Мировые цены на нефть снова начали расти

Энергетика
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Цены на нефть на мировом рынке продолжают расти. Этому способствует рекордный уровень экспорта сырой нефти из США, а также ослабление доллара.
Об этом пишет Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 25 центов, или 0,3% — таким образом цена составила 95,94 доллара за баррель. При этом цена нефти WTI выросла на 19 центов или на 0,2% до 88,10 доллара.
Отмечается, что запасы нефти в США увеличились на 2,6 миллиона баррелей на прошлой неделе. В то же время ее экспорт вырос до 5,1 миллиона баррелей в день, а это самый большой объем за всю историю.
Также на цену нефти влияет и вновь ослабевший доллар. Его укрепление тормозило рост цен на рынке нефтепродуктов.
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Эмбарго на российскую нефть — что известно

31 мая страны Европейского Союза достигли соглашения по эмбарго на российскую нефть. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что эмбарго сократит около 90% импорта российской нефти в ЕС до конца года.
Кроме того, Европейский союз намерен запретить морской импорт сырой и очищенной нефти из россии. При этом планируется ограничение цены на российскую нефть от 40 до 60 долларов за баррель.
Принятые меры показали результат уже к 14 сентября, когда доходы москвы от экспорта нефти упали до минимума, а 5 октября стало известно, что кремль сократит объемы добычи нефти.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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