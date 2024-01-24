Мировые цены на нефть пошли вниз: рынок ожидает новостей из США — Finance.ua

Мировые цены на нефть пошли вниз: рынок ожидает новостей из США Сегодня 13:29 — Энергетика

По состоянию на 24 января котировки нефти слабо снижаются на торгах, трейдеры ждут еженедельных данных о запасах энергоносителей в США. По данным enkorr , по состоянию на утро мартовские фьючерсы на Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,15 (0,19%), до $79,4 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI в настоящее время дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,14 (0,19%), до $74,23 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,39 (0,5%), до $74,37 за баррель.

Оценки Американского института нефти (API) показали резкое сокращение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе — на 6,674 млн баррелей. Минэнерго США раскроет свои данные о запасах позже 24 января.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем ожидают, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3 млн баррелей, запасы бензина — выросли на 1 млн баррелей, дистиллятов — сократились на 81 тыс баррелей.

Трейдеры продолжают следить за событиями на Ближнем Востоке, а также ситуацией в Северной Дакоте, где добыча нефти сократилась из-за морозной погоды, отмечает MarketWatch.

УНІАН По материалам:

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