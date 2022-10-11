Мировые цены на нефть падают второй день подряд — Finance.ua
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Мировые цены на нефть падают второй день подряд

Энергетика
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Мировые цены на нефть падают второй день подряд
Мировые цены на нефть падают второй день подряд
Цены на нефть во вторник, 11 октября, снизились, продолжив падение почти на 2% на предыдущей сессии, поскольку укрепление доллара США вызвало опасения по поводу замедления мирового спроса. Инвесторы были озабочены ростом процентных ставок и эскалацией войны россии против Украины.
Об этом сообщает Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,3% до 95,92 долларов. Американская нефть West Texas Intermediate упала на 0,4% — до 90,73 долларов за баррель.
Доллар вырос во вторник, поскольку опасения роста процентных ставок и геополитической напряженности беспокоят инвесторов.
Сильный доллар снижает спрос на нефть, делая ее более дорогой для покупателей, использующих другие валюты.
Повышение ставок на сегодняшний день начало замедлять экономику, и весь удар ужесточения политики не будет ощущаться в ближайшие месяцы, заявила вице-председатель ФРС Лаэль Брейнард.
«Хорошие данные по занятости укрепили ожидания еще одного повышения ставки на 75 базисных пунктов на заседании ФРС в следующем месяце, оставив риск снижения мирового спроса на нефть», — отмечают аналитики ANZ Research.
Аналитики добавили, что последовательная нулевая политика COVID-19 в Китае в преддверии съезда Коммунистической партии «не помогает» спросу.
Чтобы ограничить потери, Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, включая россию, (ОПЕК+) на прошлой неделе решили снизить свою цель по добыче на 2 миллиона баррелей в день, что еще больше усилило опасения относительно сокращения поставок нефти.
«Самым важным является бычий сигнал, который ОПЕК+ посылает здесь, реагируя на краткосрочную динамику рынка и пытаясь стабилизировать или повысить цены, несмотря на среднее мнение о том, что рост спроса будет опережать рост предложения до конца года», — сказал управляющий партнер Стивен Иннес в SPI Asset Management.
Санкции ЕС в отношении российской нефти и нефтепродуктов вступят в силу в декабре и феврале соответственно, а на прошлой неделе блок окончательно одобрил новую серию санкций против россии, включая ограничение цен на экспорт российской нефти.
Индия поддерживает «здоровый диалог» с россией и рассмотрит предложения после объявленного изменения прав собственности на нефтегазовый проект «Сахалин-1», заявил министр нефти Хардип Сингх Пури. В пятницу россия издала постановление, разрешающее ей конфисковать 30% акций Exxon Mobil и наделяющее российскую государственную компанию полномочиями решать, могут ли иностранные акционеры, включая индийскую ONGC Videsh, сохранить свое участие в проекте.
Напомним, цены на нефть упали 10 октября, прервав пятидневный рост, поскольку инвесторы зафиксировали прибыль. Нефть дешевеет из-за опасений глобальной рецессии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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