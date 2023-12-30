Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч сотрудников — Finance.ua
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Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч сотрудников

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Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч сотрудников
Мировые банки в этом году уволили более 60 тысяч сотрудников
Глобальные банки освободили более 60 тысяч рабочих мест в 2023 году, который стал одним из самых трудных лет сокращения со времен финансового кризиса и отмены значительной части их найма после выхода из пандемии Covid-19.
Об этом пишет Financial Times.
Издание отмечает, что инвестиционные банки второй год подряд страдали от резкого падения комиссий, поскольку заключение сделок и публичные листинги прекратились, заставив Уолл-стрит пытаться защитить норму прибыли путем сокращения штата.
Кроме этого, поглощение Credit Suisse компанией UBS уже привело к сокращению не менее 13 тысяч должностей в объединенном банке, а в следующем году ожидается дальнейшее масштабное увольнение.
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По подсчетам Financial Times, в 2023 году двадцать крупнейших банков мира сократили не менее 61 905 рабочих мест. Это можно сравнить с более чем 140 000 рабочих мест, сокращенных теми же кредиторами во время глобального финансового кризиса 2007−2008 годов.
Предыдущие годы значительной потери рабочих мест банками, например 2015 и 2019 годы, подверглись влиянию масштабных сокращений европейских кредиторов, пытающихся справиться с исторически низкими процентными ставками.
Но по крайней мере половину сокращений в 2023 году принесли кредиторы с Уолл-стрит, чей инвестиционный банковский бизнес с трудом справлялся со скоростью роста процентных ставок в США и Европе.
Во многих из этих случаев кредиторы отказываются от персонала, который они наняли после пандемии, когда отложенный спрос на заключение сделок спровоцировал войну за таланты между инвестиционными банками.
Однако самые большие сокращения в одном учреждении произошли в швейцарском UBS, поскольку он начал поглощать своего бывшего конкурента Credit Suisse.
Credit Suisse уже планировала сократить 9000 ролей, но ожидалось, что UBS будет сокращать дальше и быстрее, устранив дублирующие позиции и свернув большую часть подверженного авариям инвестиционного банка своего бывшего конкурента.
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В ноябре UBS сообщила, что сократила уже 13 тысяч рабочих мест из объединенной группы, оставив их общую численность 116 тысяч. Но исполнительный директор Серджио Эрмотти дал понять, что 2024 станет «переломным» для поглощения, и аналитики ожидают, что в ближайшие месяцы появятся тысячи новых рабочих мест.
Вторым по величине в 2023 году стало сокращение компании Wells Fargo, которая в этом месяце показала, что сократила глобальное количество персонала на 12 тыс. человек до 230 тысяч. Банк заявил, что только в третьем квартале он потратил 186 миллионов долларов на увольнения, освободив 7000 рабочих мест.
Citigroup сокращает 5000 рабочих мест, Morgan Stanley — 4800, Bank of America — 4000, Goldman Sachs — 3200 и JPMorgan Chase — 1000. Всего в 2023 году крупные банки Уолл-стрит сократили не менее 30 тысяч сотрудников.
По материалам:
Економічна Правда
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