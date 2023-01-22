Мировые авиаперевозки могут восстановиться до допандемийного уровня уже в этом году — FT Сегодня 05:12 — Мир

Мировые авиаперевозки могут восстановиться до допандемийного уровня уже в этом году — FT

Возобновление международных полетов Китаем поможет поднять глобальные авиаперевозки до допандемийного уровня до середины этого года, даже несмотря на то, что нехватка новых самолетов продолжает препятствовать полному восстановлению отрасли.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на одну из крупнейших в мире компаний по аренде самолетов Avolon.

В компании заявили, что после 70-процентного восстановления пассажиропотока в прошлом году благодаря Европе и Северной Америке именно Азия будет стимулировать рост в 2023 году, чему будет способствовать открытие границ Китаем. Прогноз компании является самым оптимистичным через три года после того, как COVID-19 остановил отрасль.

Ранее специалисты предупреждали, что восстановление до уровня 2019 года произойдет не ранее 2024-го. Однако недавнее решение Китая вновь открыть свои границы рассматривается как последний шаг, необходимый для полного восстановления пассажирских перевозок. Это решение вызвало рост количества бронирований рейсов, хотя они остаются значительно ниже допандеминого уровня.

По данным ForwardKeys, количество бронирований исходящих международных рейсов в период с 26 декабря по 3 января подскочило на 192% по сравнению с тем же периодом прошлого года, но все еще на 85% ниже допандемийного уровня.

Представители отрасли ожидают, что уровень бронирования будет расти, поскольку авиакомпании в Китае нанимают персонал и возобновляют свои расписания международных рейсов после трех лет бездействия, хотя они опасаются, что путешественников могут оттолкнуть правила тестирования, введенные для авиапассажиров, путешествующих из Китая.

Оптимизм Avolon поддержали другие руководители отрасли. Энгус Келли, исполнительный директор AerCap, крупнейшего в мире арендодателя, сказал, что все клиенты авиакомпаний сообщают о высоком спросе, несмотря на экономический спад. По его словам, в прошлом году AerCap столкнулась с большим спросом на самолеты, чем когда-либо в своей истории. В 2022 году было подписано 570 договоров аренды, в основном на самолеты с поставкой в 2023 и 2024 годах.

Хотя спрос на полеты вернулся, проблемы у основных производителей Airbus и Boeing могут затормозить восстановление. Avolon предупредил, что задержки с доставкой становятся повсеместными. По его словам, около 2400 запланированных самолетов не были построены из-за пандемии. В прошлом году Airbus и Boeing нарастили производство самолетов, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны авиакомпаний. Airbus поставил 661 самолет в 2022 году, увеличив производство на 8%, тогда как его американский конкурент увеличил производство на 41% по сравнению с предыдущим годом до 480.

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