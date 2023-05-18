Мировой техногигант закрывает свои сервисные центры в россии — Finance.ua
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Мировой техногигант закрывает свои сервисные центры в россии

Фондовый рынок
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Мировой техногигант закрывает свои сервисные центры в россии
Мировой техногигант закрывает свои сервисные центры в россии
В России начали закрываться авторизованные сервисные центры Apple. Так, на данный момент прекратили работу сервисные центры MacLabs в Москве и отделение B2X в Санкт-Петербурге.
Как сообщают «Известия», в ближайшее время могут закрыться и другие АСЦ Apple, не относящиеся к крупным компаниям или сетевым ритейлерам, таким как Re: Store или «М.Видео».
Расширенная гарантия Apple Care+ в россии по-прежнему работает, но только для iPhone и Apple Watch, на Mac и iPad она не распространяется.
Сейчас Apple не поставляет комплектующие в россию напрямую, а распределяет их по АСЦ через компанию, расположенную в одной из прибалтийских стран, что серьезно увеличивает сроки гарантийного ремонта и стоимость послегарантийного обслуживания.
Главный редактор iPhones.ru Никита Горяинов уверен, что АСЦ продолжат закрываться.
«Существенная часть ремонтов и обращений перенеслась в серую зону. Ситуация с запчастями также нестабильна. В таких условиях тем АСЦ, которые не имеют других серьезных денежных потоков, неизбежно приходится сворачивать часть деятельности и ужиматься», — сказал он.
Горяинов добавил, что кроме этого востребованность АСЦ падает, поскольку «парк техники Apple в россии, которая остается на официальной гарантии производителя, стремительно уменьшается и через восемь месяцев иссякнет до штучных единиц».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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