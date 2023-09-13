Мировой рынок может столкнуться с рекордным дефицитом нефти, — Bloomberg — Finance.ua
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Мировой рынок может столкнуться с рекордным дефицитом нефти, — Bloomberg

Энергетика
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В следующем квартале мировые рынки нефти столкнутся с дефицитом поставок более чем на 3 миллиона баррелей в день — потенциально самым большим дефицитом за более чем десятилетие — поскольку Саудовская Аравия продолжает сокращение добычи.
Как сообщает Bloomberg, резко истощившиеся в этом квартале мировые запасы нефти ожидают еще более резкого падения примерно на 3,3 миллиона баррелей в день в течение следующих трех месяцев, согласно прогнозам, опубликованным в отчете организации стран-экспортеров нефти.
Если это произойдет, то это может быть наибольшим сокращением запасов с 2007 года.
Согласно отчету, 13 членов ОПЕК в этом квартале добыли в среднем 27,4 миллиона баррелей в день, что примерно на 1,8 миллиона меньше, чем, по мнению организации, необходимо потребителям. Если организация сохранит объем производства по-прежнему, как заявила лидер группы Саудовская Аравия, разрыв между спросом и предложением увеличится почти вдвое в последние три месяца года. По оценкам ОПЕК, для удовлетворения потребления ей необходимо обеспечить 30,7 млн ​​баррелей в день в четвертом квартале.
Хотя представители ОПЕК регулярно заявляют, что их цель — поддерживать баланс мировых рынков нефти, последние прогнозы предполагают, что они намерены быстро сократить запасы. В докладе отмечается, что запасы сырой нефти в развитых странах уже примерно на 114 миллионов баррелей ниже среднего показателя за период с 2015 по 2019 год.
Сокращение поставок отражает финансовые потребности внутри организации. По оценкам Bloomberg Economics, Саудовская Аравия может потребовать цену почти в 100 долларов за баррель для покрытия государственных расходов.
По материалам:
УНІАН
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