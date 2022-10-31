Мировой производитель шин ищет покупателя на свои российские активы — Finance.ua
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Мировой производитель шин ищет покупателя на свои российские активы

Мир
55
На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину японский производитель шин Bridgestone ищет покупателя на свои российские активы.
Об этом сообщает пресс-служба Bridgestone.
Компания рассчитывает уйти из россии в течение нескольких месяцев.
«Группа компаний Bridgestone тщательно и всесторонне рассмотрела ситуацию с учетом интересов своих сотрудников, клиентов и поставщиков в условиях таких неопределенностей, как проблемы с поставками в Россию, и приступила к рассмотрению возможности передачи бизнеса», — говорится в заявлении компании.
По материалам:
УНІАН
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