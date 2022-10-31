Мировой производитель шин ищет покупателя на свои российские активы — Finance.ua

Мировой производитель шин ищет покупателя на свои российские активы Сегодня 20:43 — Мир

На девятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину японский производитель шин Bridgestone ищет покупателя на свои российские активы.

Об этом сообщает пресс-служба Bridgestone.

Компания рассчитывает уйти из россии в течение нескольких месяцев.

«Группа компаний Bridgestone тщательно и всесторонне рассмотрела ситуацию с учетом интересов своих сотрудников, клиентов и поставщиков в условиях таких неопределенностей, как проблемы с поставками в Россию, и приступила к рассмотрению возможности передачи бизнеса», — говорится в заявлении компании.

УНІАН По материалам:

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