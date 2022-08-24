Мировое производство стали в июле сократилось на 6,5% — Finance.ua

Мировое производство стали в июле сократилось на 6,5% Сегодня 04:54

Мировое производство стали в июле 2022 года составило 149,3 миллиона тонн, что на 6,5% меньше по сравнению с июлем 2021 года, сообщает Worldsteel.

Африка произвела 1,2 млн т стали, что на 5,4% меньше, чем годом ранее. Азия и Океания произвели 110,1 млн т (-5,2%), ЕС (27) — 11,7 млн т (-6,7%).

Ближний Восток произвел 3,2 млн т, что на 24,2% больше, чем в июле 2021 года. Северная Америка произвела 9,6 млн т, что на 5,4% меньше. россия и другие страны СНГ + Украина произвели 6,4 млн т, что на 29,1% меньше. Южная Америка произвела 3,6 млн т, что на 7,8% меньше.

ТОП-10 стран — производителей стали в июле 2022 года, млн. т:

uaprom По материалам:

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