Мировая инфляция приближается к своему пику — МВФ Сегодня 16:47 — Мир

Мировая инфляция приближается к своему пику — МВФ

Глобальный рост потребительских цен, вероятно, дошел до самой высокой точки в текущем периоде, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

Об этом пишет Bloomberg.

Об этом Георгиева заявила журналистам в рамках ежегодного саммита ООН по изменению климата, который идет в египетском Шарм-эль-Шейхе, как раз накануне обнародования данных по инфляции в США за октябрь, которые, вероятно, свидетельствуют о показателе, близком к 8%.

«Я не собираюсь опережать данные, но вполне возможно, что мы достигли пика, — сказала Георгиева. — Теперь мы видим, что центральные банки едины в борьбе с инфляцией, это главный приоритет и это верно. Если мы не добьемся успеха, все сорвется с якоря, и тогда фундамент роста, которым является ценовая стабильность, будет подорван».

Она сказала, что чиновники все еще постараются как минимум снизить рост потребительских цен до более приемлемых темпов.

«Инфляцию будет сложнее снизить до желаемого уровня около 2%, — сказала она. — Если мы увидим диверсификацию цепочек поставок, это неизбежно отразится на ценах».

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