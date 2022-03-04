Мировая экономика может сократиться на 1% из-за войны России против Украины – исследование — Finance.ua

Мировая экономика может сократиться на 1% из-за войны России против Украины – исследование

Сегодня 09:33

Объем глобальной экономики к 2023 году сократится на 1%, что эквивалентно 1 триллиону долларов, из-за развязанной Россией войны в Украине.

Об этом говорится в результатах исследования британского Национального института экономических и социальных исследований.

Кроме того, эксперты организации также считают, что уровень мировой инфляции в результате конфликта увеличится на 2 процентных пункта в 2023 году.

«Россия и Украина являются важными поставщиками сырья, включая титан, палладий, пшеницу и кукурузу. Поэтому мы предполагаем, что усугубятся проблемы с цепями поставок для секторов, использующих это сырье, среди которых автомобильная и авиастроительная промышленность, а также производство смартфонов», — говорится в исследовании.

Потери от новых санкций для экономики России будут частично компенсированы скачком цен на энергоресурсы. Но в целом новые ограничительные меры окажут негативный эффект, и ВВП России, как ожидается, сократится на 1,5% в этом году и более чем на 2,5% к концу 2023 года.

Инфляция в РФ может превысить 20% уже в 2022 году.

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