Мир отказывается не только от российского газа и нефти, но и от древесины — Finance.ua

Мир отказывается не только от российского газа и нефти, но и от древесины

Сегодня 22:10 — Мир

Мир отказывается не только от российского газа и нефти, но и от древесины

россия — крупнейшим в мире экспортер древесины, а также основной поставщиком древесины и лесоматериалов в Европу, США и Японию. Доходы от экспорта скромны по сравнению с поступлениями от нефти и газа, но при этом приносят миллиарды долларов в год.

Об этом сообщает издание Earthsight.

Издание обратилось к крупнейшим импортерам российской древесины в США и Европе.

«Мы спросили их, что они сделают, чтобы помочь остановить поток средств, питающих российскую армию. Только один — Mondi — многонациональный бумажный гигант, не взял на себя обязательство прекратить закупать древесину в россии», — говорится в материале.

Но четыре импортера, выявленных Earthsight, на данный момент обязались прекратить импорт из страны: финские бренды древесины UPM, Stora Enso и Metsa, а также IKEA, крупнейший в мире продавец мебели.

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