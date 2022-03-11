Мир отказывается не только от российского газа и нефти, но и от древесины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Мир отказывается не только от российского газа и нефти, но и от древесины

Сегодня 22:10Мир
49
Мир отказывается не только от российского газа и нефти, но и от древесиныМир отказывается не только от российского газа и нефти, но и от древесины
россия — крупнейшим в мире экспортер древесины, а также основной поставщиком древесины и лесоматериалов в Европу, США и Японию. Доходы от экспорта скромны по сравнению с поступлениями от нефти и газа, но при этом приносят миллиарды долларов в год.
Об этом сообщает издание Earthsight.
Издание обратилось к крупнейшим импортерам российской древесины в США и Европе.
«Мы спросили их, что они сделают, чтобы помочь остановить поток средств, питающих российскую армию. Только один — Mondi — многонациональный бумажный гигант, не взял на себя обязательство прекратить закупать древесину в россии», — говорится в материале.
Но четыре импортера, выявленных Earthsight, на данный момент обязались прекратить импорт из страны: финские бренды древесины UPM, Stora Enso и Metsa, а также IKEA, крупнейший в мире продавец мебели.
По материалам: Дзеркало Тижня
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день

Материалы по теме

Материалы по теме

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.