Минздрав: за период войны медучреждениям перечислено более 40 миллиардов гривен — Finance.ua

Минздрав: за период войны медучреждениям перечислено более 40 миллиардов гривен

Сегодня 20:30 — Казна и Политика

Минздрав: за период войны медучреждениям перечислено более 40 миллиардов гривен, freepik.com

С начала полномасштабного российского вторжения медицинские учреждения ежемесячно получат необходимое финансирование для выплаты заработной платы. За 100 дней войны Национальная служба здоровья уже перечислила медицинским учреждениям 42,2 миллиарда гривен по программе медицинских гарантий.

По словам заместителя министра здравоохранения Алексея Яременко, средства систематически перечисляются и медицинским учреждениям, находящимся на временно оккупированных территориях и с которыми установлена надлежащая связь, сообщает медицинский портал ITMED.

Всего с момента полномасштабного вторжения россии медицинские учреждения на временно оккупированной территории Херсонщины получили более 1 млрд грн, в Донецкой области — более 1,5 млрд грн и в Луганской области — более 600 млн грн.

«С первого дня войны мы прилагаем значительные усилия для обеспечения финансирования медицинских учреждений в полном объеме, чтобы каждый медик, который сегодня работает в тяжелейших условиях, получил достойную заработную плату, в том числе и на временно неподконтрольных Украине территориях. Поэтому еще в феврале Минздрав принял решение об изменении системы финансирования медицинских учреждений, согласно которому учреждение здравоохранения ежемесячно получает от Нацслужбы здоровье 1/12 годового объема финансирования», — рассказал Алексей Яременко.

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