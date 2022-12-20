Минздрав расширил перечень препаратов, которые входят в программу «Доступные лекарства» — Finance.ua

Минздрав расширил перечень препаратов, которые входят в программу «Доступные лекарства» Сегодня 07:12 — Личные финансы

В Министерстве здравоохранения напомнили, что в Украине действует Программа медицинских гарантий, предусматривающая бесплатные лекарства.

При каких заболеваниях можно бесплатно получить лекарства

В обновленном реестре (https://cutt.ly/zNEKmz9) представлены 462 лекарственных средства.

Из них 149 — полностью безвозмездные, 313 — с доплатой.

Это препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы, сахарного диабета II типа, несахарного диабета, расстройств психики и поведения, эпилепсии.

Также в программу были добавлены два новых направления: хроническое обструктивное заболевание легких и болезнь Паркинсона.

В список «Доступных лекарств» добавлены препараты от мышечной атрофии

Минздрав проанонсировал закупку дорогого лекарства от спинальной мышечной атрофии.

За государственные средства будет закуплен «Рисдиплам». Это очень дорогое лекарство, которое может обеспечить полноценную жизнь людям с редким генетическим заболеванием.

Лекарство будут получать пациенты, которые соответствуют определенным критериям, а также по результатам программы расширенного неонатального скрининга, который позволяет выявлять заболевания у новорожденных.

Как получить «Доступные лекарства»?

Если вам нужно «доступное лекарство»:

по ссылке https://tabletki.ua/ru/ — ресурс «Tabletki.ua» для поиска «доступных лекарств» в аптеках.

На пенсии По материалам:

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