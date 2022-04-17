Минюст упростил заключение брака во время войны — Finance.ua

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Минюст упростил заключение брака во время войны

Сегодня 11:01Казна и Политика
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Минюст упростил заключение брака во время войныМинюст упростил заключение брака во время войны
Министерство юстиции Украины упростило заключение брака во время военного положения. Это можно сделать в течение одного дня после заявления и дистанционно через Zoom.
Об этом рассказала в эфире Украинского радио заместитель министра юстиции по европейской интеграции Валерия Коломиец.
«Сегодняшние обстоятельства приводят к тому, что у людей порой нет возможности ждать. Потому что мы все оказались в обстоятельствах, когда мы не знаем, что будет завтра и даже сегодня до вечера. Потому подать заявление и официально оформить брак теперь можно за день. Люди, изъявившие желание, могут жениться в течение дня», — объяснила Валерия Коломиец.
Что изменилось:
  • сегодня регистрация брака может производиться в любом органе ГРАГС на территории, где не ведутся боевые действия;
  • при этом, в определенных условиях браки могут регистрировать не только работники органов ГРАГС. К примеру, это могут быть и полицейские, и военные. В частности, это актуально для женщин и мужчин, несущих службу. Для них сделали возможность жениться дистанционно.
«Они могут обратиться к своему командиру и подать заявление о том, что хотят жениться дистанционно. Таким образом, зарегистрировать брак можно даже тогда, если одного из супругов нет физически. Человек, не находящийся в воинской части, может быть подключен дистанционно. И даже оба из пары могут быть подключены дистанционно, просто через Zoom», — проинформировала замминистра.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.ua
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