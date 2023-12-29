Минюст хочет через суд конфисковать два самолета российской компании — Finance.ua

Минюст хочет через суд конфисковать два самолета российской компании
Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции в виде взыскания в доход государства двух самолетов российской компании «Ильюшн Финанс Ко.».
Об этом сообщила пресс-служба Минюста в Фейсбуке.
«Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд очередной иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства. Минюст просит применить санкцию, предусмотренную пунктом 1−1 части 1 статьи 4 ЗУ „О санкциях“, к АО „Ильюшн Финанс Ко.“», — говорится в сообщении.
В министерстве отмечают, что АО «Ильюшн Финанс Ко.» является специализированной компанией, входящей в состав государственной корпорации «Ростех» и отвечающей за функциональное направление в сфере лизинга, управления обслуживания и продаж самолетов, изготовленных на российских авиационных заводах.
По информации Минюста, к началу и во время полномасштабного вторжения рф в Украину АО «Ильюшн Финанс Ко.» системно сотрудничает с высшим политическим руководством россии и участвует в материально-техническом обеспечении вооруженной агрессии рф, а также способствует высшему политическому руководству россии в противодействии санкционным ограничениям, которые были применены к рф из-за развязывания агрессивной войны против Украины.
Читайте также
Уточняется, что предметом взыскания в доход государства являются два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148−100Е.
Как сообщалось, в начале декабря 2023 года Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд о применении санкций к четырем коллаборантам из Херсонской области.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью