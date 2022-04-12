"Минутки" ФРС и дальнейшая судьба фондового рынка — Finance.ua

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"Минутки" ФРС и дальнейшая судьба фондового рынка

Сегодня 10:30Фондовый рынок
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Материал подготовлен отделом аналитики финансовых рынков RoboForex.
Опубликованные протоколы мартовского заседания ФРС раскрыли планы регулятора по сокращению своего баланса. Судя по всему, уже в мае начнется процесс изъятия из системы ранее эмитированных денег в рамках программы QE, которая стартовала в марте 2020 года в ответ на локдауны из-за пандемии коронавируса. За последние 2 года было напечатано почти 5,0 трлн долларов США, баланс ФРС вырос с 4,1 трлн до 8,9 трлн долларов. А в мае начнется обратный процесс — программа количественного ужесточения (QT).
"Минутки" ФРС и дальнейшая судьба фондового рынка
Баланс ФРС в 1997-2022 гг (трлн долларов США). Источник: www.tradingeconomics.com
Без какой-либо «паузы», как это было в 2018 году, ФРС сразу начнет ежемесячно изымать из системы по 95 млрд долларов США. То есть баланс будет сокращаться примерно на 1% в месяц. За время действия прошлой программы QT (2018-2019 годы) регулятору удалось сократить свой баланс с 4,5 трлн до 3,7 трлн долларов США, или на 18%. Продолжался это процесс 20 месяцев. Почти сразу же после его окончания в сентябре 2019 года на межбанковском рынке случился кризис ликвидности, поэтому снова пришлось запускать программу QE. Но Пауэлл (Jerome Powell) при этом отрицал, что это именно QE, хотя краткосрочные гособлигации США скупались именно за счет эмиссии, в результате которой баланс ФРС вновь начал расти.
"Минутки" ФРС и дальнейшая судьба фондового рынка
Инфляция в США в 1997-2022 гг (%), Источник: www.tradingeconomics.com
Другой проблемой для руководства США стала рекордная потребительская инфляция. Согласно последним отчетам, данный показатель составил 7,9% в годовом исчислении — рекорд последних 40 лет. Это стало следствием восстановительного роста спроса на товары и услуги при дефиците предложения. Избыточная денежная масса лишь ускорила темпы ценового роста. Сейчас монетарным властям необходимо в срочном порядке снижать дисбаланс между товарной массой и монетарной.
"Минутки" ФРС и дальнейшая судьба фондового рынка
Баланс ФРС vs индекс Dow Jones (US30) (%). Источник: www.tradingeconomics.com
В условиях изъятия из оборота по 95 млрд долларов каждый месяц говорить о растущем тренде на фондовом рынке просто не приходится. Да, фазы роста возможны, но все они будут заканчиваться откатом назад. Процесс «раздувания» цен на активы подошел к концу. Ранее уже акцентировалось внимание на том, что рыночная капитализация американского фондового рынка превысила 200% ВВП страны, чего не бывало никогда ранее. Произошло это исключительно благодаря запущенному ФРС «печатному станку».
По материалам: RoboForex
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