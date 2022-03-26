Минус Instagram: как изменилось использование соцсетей в России после блокировок — Finance.ua

Минус Instagram: как изменилось использование соцсетей в России после блокировок

Сегодня 22:42

Через месяц (с 24 февраля по 24 марта) россияне стали реже использовать Instagram, Facebook и Twitter, а Telegram и ВКонтакте стали использовать чаще.

Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на данные Brand Analytics.

Как изменился объем контента соцсетей:

ВКонтакте (+11%)

Telegram (+6%)

Одноклассники (+3%)

Twitter (-5%)

Facebook (-16%)

Instagram (-30%)

Как изменилось количество активных авторов:

Telegram (+23%)

ВКонтакте (+14%)

Одноклассники (+6%)

Twitter (-%)

Facebook (-11%)

Instagram (-31%)

Лидером по опубликованному россиянами контенту стал ВКонтакте — количество публикаций возросло с 12 млн до 14 млн. Количество контента в Telegram увеличилось на треть: с 6 млн до 8 млн. А вот количество публикаций в Instagram сократилось почти вдвое: с 4 млн до 2 млн.

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