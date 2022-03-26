Минус Instagram: как изменилось использование соцсетей в России после блокировок — Finance.ua
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Минус Instagram: как изменилось использование соцсетей в России после блокировок

Сегодня 22:42
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Через месяц (с 24 февраля по 24 марта) россияне стали реже использовать Instagram, Facebook и Twitter, а Telegram и ВКонтакте стали использовать чаще.
Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на данные Brand Analytics.
Как изменился объем контента соцсетей:
  • ВКонтакте (+11%)
  • Telegram (+6%)
  • Одноклассники (+3%)
  • Twitter (-5%)
  • Facebook (-16%)
  • Instagram (-30%)
Как изменилось количество активных авторов:
  • Telegram (+23%)
  • ВКонтакте (+14%)
  • Одноклассники (+6%)
  • Twitter (-%)
  • Facebook (-11%)
  • Instagram (-31%)
Лидером по опубликованному россиянами контенту стал ВКонтакте — количество публикаций возросло с 12 млн до 14 млн. Количество контента в Telegram увеличилось на треть: с 6 млн до 8 млн. А вот количество публикаций в Instagram сократилось почти вдвое: с 4 млн до 2 млн.
По материалам: Економічна Правда
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