Минсоцполитики предлагает, чтобы переселенцы за границей оставались налоговыми резидентами Украины — Finance.ua

Минсоцполитики предлагает, чтобы переселенцы за границей оставались налоговыми резидентами Украины

Сегодня 11:25 — Казна и Политика

В Министерстве социальной политики заявили, что необходимо обсуждать возможность для переселенцев за границей оставаться налоговыми резидентами Украины или, по крайней мере, платить за них в Украину соцвзносы.

Об этом сообщила министр соцполитики Марина Лазебная.

По ее словам, наработанное обращение фактически является предложением совместной разработки долгосрочной трансграничной политики защиты прав украинцев, переместившихся в другие страны.

Она подчеркнула, что нельзя затягивать его направление в Еврокомиссию, ведь от таких шагов зависит, будет ли Украина субъектом при формировании такой трансграничной политики, полноценным партнером других стран, или останется наблюдателем.

Министр социальной политики Украины отметила, что Украина благодарна правительствам стран-партнеров за помощь нашим людям, но отдает себе отчет, что в Европе сейчас происходит миграционный кризис из-за войны россии против Украины. Социальная инфраструктура стран, принявших больше всего украинцев, перегружена. Так не может продолжаться долго.

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Именно поэтому единственный способ надежно защитить права украинцев в этой ситуации — это уже сейчас со странами Евросоюза совместно планировать во времени скоординированные программы, которые с одной стороны будут защищать права наших граждан, независимо от страны пребывания, а с другой, обеспечат постепенный переход перемещенных украинцев на самообеспечение.

«При этом для защиты трудовых прав украинцев, перемещенных в другие страны, необходимо обсуждать возможность для них оставаться налоговыми резидентами Украины, или по крайней мере, чтобы за них уплачивались в Украину социальные взносы, чтобы в дальнейшем люди имели необходимый стаж для пенсионного обеспечения и другие социальные гарантии. Также уплата в Украине социального взноса за наших граждан, работающих в других странах, будет укреплять финансовую устойчивость солидарной пенсионной системы, что очень важно в условиях военного положения», — прокомментировала Марина Лазебная.

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