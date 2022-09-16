Минсоцполитики назвало количество переселенцев, получающих пособие на проживание — Finance.ua

Минсоцполитики назвало количество переселенцев, получающих пособие на проживание Сегодня 08:36 — Личные финансы

Минсоцполитики назвало количество переселенцев, получающих пособие на проживание

В настоящее время около 3 миллионов внутренне перемещенных лиц получают пособие для покрытия расходов на проживание от государства.

Об этом в эфире «Украинского радио» рассказала министр социальной политики Украины Оксана Жолнович, сообщает Минсоцполитики.

«На сегодняшний день мы имеем около 3 миллионов внутренне перемещенных лиц, которым продолжает выплачиваться пособие. В этом году на это забюджетировано около 77 миллиардов гривен. Использовано из них только 34 миллиарда гривен, поэтому мы уверены, что этот год будет полностью покрыт выплатами и у нас не возникнет с этим никаких проблем. Предусмотрены такие средства в бюджете и на следующий год», — сообщила министр.

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Украинцам, вернувшимся из мест временного проживания домой, нужно лично обратиться в управления социальной защиты или ЦПАУ с заявлением о прекращении им выплат как внутренне перемещенным лицам. Инструмент подачи заявки о прекращении этих выплат через «Дію» не разработан.

«При установлении факта того, что человек вернулся и продолжает получать такие выплаты, конечно, эта выплата будет прекращена. Кроме того, будут приняты меры по возврату выплаченных ей средств. Имеются соответствующие механизмы проверки задекларированного места нахождения ВПЛ. Если во время такой проверки такой человек не будет найден, он не сообщил о своем новом месте пребывания или вернулся домой, он не может пользоваться соответствующими средствами», — подчеркнула Жолнович.

Как сообщалось, с 1 октября Министерство социальной политики внедряет во всех регионах Украины Единую информационную систему социальной сферы (ЕИССС). Это позволит централизовать назначение, начисление и выплаты ВПЛ, что значительно ускорит получение пособия и решение проблемных вопросов переселенцев.

Укрінформ По материалам:

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