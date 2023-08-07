Минсоцполитики будет закупать товары и работы за средства международных доноров через Prozorro — Finance.ua
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Минсоцполитики будет закупать товары и работы за средства международных доноров через Prozorro

Казна и Политика
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4 августа 2023 года Правительство приняло постановление, позволяющее закупать товары и работы за средства международных доноров через электронную систему закупок Prozorro.
С 2014 г. Минсоцполитики реализует проект «Модернизация системы социальной поддержки населения Украины». До этого времени, в рамках проекта, закупки оборудования и техники для сферы социальной защиты осуществлялись по правилам Всемирного банка.
Зачастую они непонятны для украинского бизнеса, а из-за того, что закупки происходят вне системы Prozorro, на лицо низкая конкуренция и низкий процент успешности торгов.
Теперь, в рамках экспериментального проекта, который продлится с 1 августа 2023 г. по 31 августа 2024 г., процедуры закупок будут осуществляться через Prozorro, а функции организатора торгов будет выполнять ГУ «Профессиональные закупки».
Экспериментальный проект будут совместно реализовывать Минсоцполитики и Минэкономики. Он будет способствовать не только экономии финансовых ресурсов, но и увеличению конкуренции и повышению эффективности закупок. Благодаря вводимым изменениям бизнес сможет участвовать в торгах в системе Prozorro по знакомым и понятным правилам.
Во время реализации проекта Минэкономики и ГУ «Профессиональные закупки» протестируют на практике механизм проведения торгов по правилам Всемирного банка в системе Prozorro и работу нового модуля «Закупки за средства доноров». Это поможет сформировать центр экспертизы проведения закупок по правилам Всемирного банка и подготовиться к проведению электронных закупок для восстановления за средства международных партнеров.
Оплата услуг ГУ «Профессиональные закупки» будет производиться только в случае успешного завершения процедуры закупки.
По материалам:
Finance.ua
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