Минреинтеграции отреагировало на блокирование счетов жителей оккупированных территорий в ПриватБанке — Finance.ua
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Минреинтеграции отреагировало на блокирование счетов жителей оккупированных территорий в ПриватБанке

Кредит&Депозит
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Жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей пожаловались, что ПриватБанк требует от них актуализации персональных данных. В частности, от клиентов требуется даже прибыть в отделение.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
В банке заявили, что жители оккупированного Донбасса должны обновить данные с помощью мобильного приложения Приват24 или на сайте финучреждения. Иногда от клиентов требуется справка о взятии на учет как внутриперемещенного лица (даже если человек не имеет такого статуса).
В случае если данные не будут актуализированы, ПриватБанк обещает до конца августа заблокировать счет.
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Что говорят в министерстве? Минреинтеграции обратилось в Национальный банк и ПриватБанк с просьбой урегулировать эту ситуацию. В частности, ПриватБанк должен прекратить меры по актуализации данных и дальнейшему блокированию карт тех пользователей, которые находятся на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.
Вице-премьер, глава Министерства реинтеграции Ирина Верещук назвала блокирование счетов недопустимым.

Куда обращаться

В случае же, если подобные сообщения от ПриватБанка продолжат поступать, находящиеся на временно захваченных россиянами территориях украинцы должны обратиться на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции по кризисным вопросам по номеру 1548, а также +38 (096) 078 84 33.
Министерство пообещало предоставить консультации всем желающим. Для этого создано несколько каналов связи:
  • телефонную «горячую линию» 0800 309 110;
  • приложение Viber +380935006918;
  • электронная почта: dsos.help@gmail.com;
  • страница в Facebook (https://cutt.ly/wSvMIwQ);
  • онлайн-приемная (https://bit.ly/3gzndVI).
Напомним, ранее сообщалось, что ПриватБанк начал блокировать счета переселенцев из Донецкой и Луганской области, если они не предоставляют информацию о месте жительства.
Кроме того, появилась информация, что ПриватБанк временно не принимает в своих терминалах и ресайклинговых банкоматах (выдающих и принимающих деньги) банкноты крупного номинала.
По материалам:
Finance.ua
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