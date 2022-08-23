Минреинтеграции отреагировало на блокирование счетов жителей оккупированных территорий в ПриватБанке — Finance.ua

Минреинтеграции отреагировало на блокирование счетов жителей оккупированных территорий в ПриватБанке Сегодня 12:17 — Кредит&Депозит

Жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей пожаловались, что ПриватБанк требует от них актуализации персональных данных. В частности, от клиентов требуется даже прибыть в отделение.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В банке заявили, что жители оккупированного Донбасса должны обновить данные с помощью мобильного приложения Приват24 или на сайте финучреждения. Иногда от клиентов требуется справка о взятии на учет как внутриперемещенного лица (даже если человек не имеет такого статуса).

В случае если данные не будут актуализированы, ПриватБанк обещает до конца августа заблокировать счет.

Что говорят в министерстве? Минреинтеграции обратилось в Национальный банк и ПриватБанк с просьбой урегулировать эту ситуацию. В частности, ПриватБанк должен прекратить меры по актуализации данных и дальнейшему блокированию карт тех пользователей, которые находятся на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Вице-премьер, глава Министерства реинтеграции Ирина Верещук назвала блокирование счетов недопустимым.

Куда обращаться

В случае же, если подобные сообщения от ПриватБанка продолжат поступать, находящиеся на временно захваченных россиянами территориях украинцы должны обратиться на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции по кризисным вопросам по номеру 1548, а также +38 (096) 078 84 33.

Министерство пообещало предоставить консультации всем желающим. Для этого создано несколько каналов связи:

телефонную «горячую линию» 0800 309 110;

приложение Viber +380935006918;

электронная почта: dsos.help@gmail.com;

страница в Facebook (https://cutt.ly/wSvMIwQ);

онлайн-приемная (https://bit.ly/3gzndVI).

Напомним, ранее сообщалось , что ПриватБанк начал блокировать счета переселенцев из Донецкой и Луганской области, если они не предоставляют информацию о месте жительства.

Кроме того, появилась информация, что ПриватБанк временно не принимает в своих терминалах и ресайклинговых банкоматах (выдающих и принимающих деньги) банкноты крупного номинала.

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