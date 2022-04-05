Минрегион: обломки разрушенных объектов могут использовать при восстановлении страны — Finance.ua

Минрегион: обломки разрушенных объектов могут использовать при восстановлении страны

Сегодня 09:47 — Казна и Политика

Обломки разрушенных объектов (строительные отходы) могут быть повторно использованы при восстановлении страны.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Он отметил, что на сегодняшний день в регионах продолжается работа по разборке завалов, образовавшихся в результате боевых действий, и очистке населенных пунктов от обломков разрушенных объектов (обломков конструкции, бетонного и кирпичного боя, заполнений оконных и дверных проемов и т.п.).

«Однако такие строительные отходы могут иметь повторное использование при восстановлении страны: строительных работах по восстановлению поврежденных объектов и производстве необходимых строительных материалов», — говорится в сообщении.

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А отходы, не пригодные для переработки и использования в качестве вторичного сырья, будут подлежать складированию и дальнейшей безопасной с точки зрения воздействия на окружающую среду утилизации.

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