Минрегион изыскал средства для тех, кто приютил переселенцев — Finance.ua

Минрегион изыскал средства для тех, кто приютил переселенцев Сегодня 16:30 — Казна и Политика

Минрегион изыскал средства для тех, кто приютил переселенцев

Министерство развития громад и территорий договорилось с международными организациями о финансовой помощи для компенсации расходов гражданам, безвозмездно приютившим внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает Министерство развития громад и территорий.

Министерство заключило Меморандум о сотрудничестве с Обществом Красного Креста Украины и Международной федерацией Красного Креста и Красного Полумесяца. Речь идет о привлечении финансовой помощи в рамках проекта «Прихисток». Средства будут направлены на компенсацию расходов гражданам, безвозмездно приютившим внутренне перемещенных лиц среди уязвимых категорий населения.

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«В рамках Меморандума эти международные организации будут оказывать финансовую помощь украинским гражданам, безвозмездно приютившим в своих домах вынужденных переселенцев. Планируется, что каждая организация мобилизует по 200 млн грн прямой денежной компенсации для оказания помощи. В такие сложные времена — это существенная поддержка для украинцев», — заявил министр развития громад и территорий Алексей Чернышев.

Отмечается, что это пособие может быть использовано для покрытия компенсации расходов до конца 2023 года в соответствии с утвержденным правительством Порядком.

Как сообщалось, на частичную компенсацию расходов за май собственникам жилья, приютившим вынужденных переселенцев, из резервного фонда бюджета выделено 36,5 млн грн, еще около 101 млн грн будет возмещено за счет донорских средств.

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Укрінформ По материалам:

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