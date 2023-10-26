Минокружсреды: На складах Украины — 140 тысяч кубометров дров, цену на топливо повышать не будут — Finance.ua
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Минокружсреды: На складах Украины — 140 тысяч кубометров дров, цену на топливо повышать не будут

Казна и Политика
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Минокружсреды: На складах Украины — 140 тысяч кубометров дров, цену на топливо повышать не будут
Минокружсреды: На складах Украины — 140 тысяч кубометров дров, цену на топливо повышать не будут
Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец заверил, что цена на дрова в нынешнем отопительном сезоне не будет повышаться и топливо будет доступно украинцам.
Об этом сообщает Минокружсреды.
«На данный момент на складах по стране 140 тыс. кубометров дров. С начала 2023 года заготовлено 2,3 млн кубометров дров, реализовано 2,5 млн кубометров. Сегодня делаем все, чтобы цена дров не повышалась и они были доступны для украинцев», — отметил Стрелец.
Он отметил, что в последнее время ходят слухи о сложностях с заготовкой и приобретением дров. Поэтому лично проверил, как осуществляется их заготовка и реализация. Убедился, что современные инструменты работают. Препятствий нет.
Как сообщалось, на базе Северо-Западного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства начата выдача лесорубных билетов в электронной форме. При переходе на электронный лесорубный билет будут устранены коррупционные риски, существовавшие во время бумажного лесорубного билета. Кроме того, электронный лесорубный билет обеспечит более действенный контроль за лесопользованием и усилит противодействие незаконным рубкам.
По материалам:
Укрінформ
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