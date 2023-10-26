Минокружсреды: На складах Украины — 140 тысяч кубометров дров, цену на топливо повышать не будут Вчера 21:33 — Казна и Политика

Минокружсреды: На складах Украины — 140 тысяч кубометров дров, цену на топливо повышать не будут

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец заверил, что цена на дрова в нынешнем отопительном сезоне не будет повышаться и топливо будет доступно украинцам.

Об этом сообщает Минокружсреды

«На данный момент на складах по стране 140 тыс. кубометров дров. С начала 2023 года заготовлено 2,3 млн кубометров дров, реализовано 2,5 млн кубометров. Сегодня делаем все, чтобы цена дров не повышалась и они были доступны для украинцев», — отметил Стрелец.

Он отметил, что в последнее время ходят слухи о сложностях с заготовкой и приобретением дров. Поэтому лично проверил, как осуществляется их заготовка и реализация. Убедился, что современные инструменты работают. Препятствий нет.

Как сообщалось, на базе Северо-Западного межрегионального управления лесного и охотничьего хозяйства начата выдача лесорубных билетов в электронной форме. При переходе на электронный лесорубный билет будут устранены коррупционные риски, существовавшие во время бумажного лесорубного билета. Кроме того, электронный лесорубный билет обеспечит более действенный контроль за лесопользованием и усилит противодействие незаконным рубкам.

Укрінформ По материалам:

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