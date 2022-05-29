Министры G7 призвали стран-экспортеров нефти увеличить добычу из-за сверхвысоких цен — Finance.ua

Министры G7 призвали стран-экспортеров нефти увеличить добычу из-за сверхвысоких цен

Сегодня 09:40

Министры энергетики G7 призвали группу стран-экспортеров нефти ОПЕК поставлять на рынок больше нефти, поскольку война россии против Украины повысила цены на нефть до самого высокого за десять лет уровня.

Такой призыв содержится в итоговом коммюнике встречи министров энергетики и окружающей среды G7 в Германии.

Министры констатировали, что война рф против Украины спровоцировала повышение цен на нефть, газ и уголь, что привело к всплеску инфляции. Такие последствия создали огромную нагрузку на домохозяйства с низкими доходами, а также на предприятия и промышленность.

«Мы призываем страны-производители нефти и газа действовать ответственно и реагировать на усиление международных рынков, учитывая, что ОПЕК играет ключевую роль», — заявили министры. Они также заявили, что у ЕС «особая необходимость» уменьшить свою зависимость от российского природного газа, с чем могут помочь поставки СПГ.

Ранее в мае лидеры G7 обязали свои страны постепенно отказаться от российских энергоносителей, в частности, путем запрета импорта российской нефти. ЕС до сих пор обсуждает вариант эмбарго на российскую нефть, анонсированный в начале мая президентом ЕС Урсулой фон дер Ляен. Однако Венгрия выступает против, в итоге решение до сих пор не было принято.

Несмотря на обращение G7, не ясно, отреагирует ли ОПЕК соответственно просьбе. Саудовская Аравия противостояла давлению стран Запада, которые говорили о необходимости ускорить рост производства, чтобы помочь снизить цены. Эр-Рияд настаивал, что недостатка предложения нефти на рынке нет.

Цены на нефть за год выросли почти вдвое, достигнув около 120 долл. за баррель — самого высокого уровня с 2014 года, что привело к критике таких государств Персидского залива, как Саудовская Аравия, обладающих свободными производственными мощностями.

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