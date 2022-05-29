Министры G7 призвали стран-экспортеров нефти увеличить добычу из-за сверхвысоких цен — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Министры G7 призвали стран-экспортеров нефти увеличить добычу из-за сверхвысоких цен

Сегодня 09:40
10
Министры энергетики G7 призвали группу стран-экспортеров нефти ОПЕК поставлять на рынок больше нефти, поскольку война россии против Украины повысила цены на нефть до самого высокого за десять лет уровня.
Об этом пишет Financial Times.
Такой призыв содержится в итоговом коммюнике встречи министров энергетики и окружающей среды G7 в Германии.
Министры констатировали, что война рф против Украины спровоцировала повышение цен на нефть, газ и уголь, что привело к всплеску инфляции. Такие последствия создали огромную нагрузку на домохозяйства с низкими доходами, а также на предприятия и промышленность.
«Мы призываем страны-производители нефти и газа действовать ответственно и реагировать на усиление международных рынков, учитывая, что ОПЕК играет ключевую роль», — заявили министры. Они также заявили, что у ЕС «особая необходимость» уменьшить свою зависимость от российского природного газа, с чем могут помочь поставки СПГ.
Ранее в мае лидеры G7 обязали свои страны постепенно отказаться от российских энергоносителей, в частности, путем запрета импорта российской нефти. ЕС до сих пор обсуждает вариант эмбарго на российскую нефть, анонсированный в начале мая президентом ЕС Урсулой фон дер Ляен. Однако Венгрия выступает против, в итоге решение до сих пор не было принято.
Несмотря на обращение G7, не ясно, отреагирует ли ОПЕК соответственно просьбе. Саудовская Аравия противостояла давлению стран Запада, которые говорили о необходимости ускорить рост производства, чтобы помочь снизить цены. Эр-Рияд настаивал, что недостатка предложения нефти на рынке нет.
Цены на нефть за год выросли почти вдвое, достигнув около 120 долл. за баррель — самого высокого уровня с 2014 года, что привело к критике таких государств Персидского залива, как Саудовская Аравия, обладающих свободными производственными мощностями.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.