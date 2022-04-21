Министры финансов стран G7 анонсировали помощь Украине свыше $24 млрд — Finance.ua
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Министры финансов стран G7 анонсировали помощь Украине свыше $24 млрд

Сегодня 10:19Казна и Политика
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Министры финансов стран G7 анонсировали помощь Украине свыше $24 млрдМинистры финансов стран G7 анонсировали помощь Украине свыше $24 млрд
Министры финансов стран «Большой семерки» (G7) заявили о дополнительной поддержке Украины на сумму свыше 24 миллиардов долларов на 2022 год и готовы ее увеличить в случае необходимости.
Об этом сообщает Reuters.
Кроме заявления о финансовой поддержке Украины более чем в 24 миллиарда долларов, министры отметили, что международные организации не должны вести деятельность «с россией в привычной манере».
Они выразили сожаление по поводу участия россии в международных форумах, включая встречи G20, Международный валютный фонд и Всемирный банк.
Напомним, Украина запросила у стран «Большой семерки» финансовую поддержку в размере 50 миллиардов долларов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Українська правда
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