Министр инфраструктуры рассказал, когда в украинские порты начнут заходить грузы — Finance.ua

Министр инфраструктуры рассказал, когда в украинские порты начнут заходить грузы Сегодня 21:34 — Казна и Политика

Министр инфраструктуры рассказал, когда в украинские порты начнут заходить грузы

В конце этой недели — в начале следующей в трех украинских портах начнется движение грузов на вход и выход.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в эфире информационного телемарафона.

«Два порта — „Одесса“ и „Черноморск“ готовы. На этой неделе мы будем как отправлять из них суда, так и ожидаем захода. До конца недели мы надеемся, что порт „Южный“ будет тоже готов — с конца недели — в начале следующего начнут и отправляться, и приходить суда», — сказал он.

По словам Кубракова, если эта инициатива будет работать, то в скором времени правительство перейдет к консультациям по возобновлению работы порта Николаева.

«Учитывая, что там активные боевые действия, то в первый этап мы не включали его (порт в Николаеве. — Ред.), но мы ничего не забываем и над этим тоже будем работать. Мы очень хотим это сделать», — пояснил он.

Министр отметил, если морские порты заработают, судоходство будет безопасным и будет выполнен минимальный план — вывезено 3 млн тонн аграрной продукции, а это принесет 1 млрд долларов в месяц. Кубраков считает, что Украина могла бы обеспечивать до 5-6 млн тонн экспорта аграрной продукции ежемесячно.

Справка Finance.ua:

утром 1 августа из Одесского морского порта вышло первое с начала полномасштабного российского вторжения в Украину судно с украинским продовольствием. Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне следует в порт Триполи в Ливане с 26 тыс. т кукурузы;

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

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УНІАН По материалам:

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