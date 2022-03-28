Министр энергетики объяснил, почему Украина продолжает транзит российского газа — Finance.ua

Министр энергетики объяснил, почему Украина продолжает транзит российского газа

Сегодня 18:07 — Энергетика

Министр энергетики объяснил, почему Украина продолжает транзит российского газа

Украина не может остановить транзит российского газа, потому что это означает невыполнение взятых на себя обязательств перед европейскими компаниями.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в интервью ЭП.

«Здесь сложная ситуация, потому что мы предоставляем услугу по транзиту, а потребители или контрагенты — это европейские компании... Уже все говорят о том, что нужно максимально диверсифицировать поставки в Европу. На это, безусловно, нужно время, сделать это мгновенно сложно», — заявил Галущенко.

По словам министра, сейчас нужно приложить усилия, чтобы деньги за газ не доходили до россиян, а были «заморожены».

«Ключевое, что мы всем говорим: вы не можете платить россиянам эти средства. Надо ввести отдельные эскроу-счета, на которые деньги за российские энергоресурсы будут депонироваться. А уж вопрос перечисления этих денег россиянам будет решаться в зависимости от того, как быстро они уйдут прочь из Украины. Эти средства могут быть использованы для компенсации наших потерь», — сказал он.

По мнению министра, такие действия не будут считаться нарушением контракта, потому что деньги платятся, «просто россияне не могут физически их получить».

«Юридически это можно обосновать», — добавил он.

По мнению Галущенко, рано или поздно Украина потеряет роль транзитера газа.

«Мы должны готовиться к этому, и уменьшение или прекращение транзита мы сможем компенсировать в том числе за счет уже системно происходящего импорта. И „Нафтогаз“ уже очень серьезно эту ситуацию рассматривает», — сказал Галущенко.

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