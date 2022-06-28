Министр экономики Свириденко дала разъяснение о порядке выплат по безработице — Finance.ua

Министр экономики Свириденко дала разъяснение о порядке выплат по безработице Сегодня 14:00

Первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко дала разъяснения по поводу обновления порядка выплат по безработице и государственной политике в сфере занятости.

Об этом она рассказала в эфире информационного телемарафона.

«По состоянию на 27 июня в Государственной службе занятости зарегистрировано 320 тысяч безработных. Если мы смотрим с начала года, статус безработных получили 355 тысяч человек, с начала военных действий — 242 тысячи человек, из которых 28 тысяч — это внутренне перемещенные лица», — проинформировала Свириденко.

Министр экономики пояснила, что обновление порядка выплат по безработице, недавно измененного правительством, заключается в том, что люди, находящиеся более 30 дней за границей, получают выплату по безработице, если они были зарегистрированы безработными, только в течение 30 дней.

«После того как человек уже не вернулся, а решил для себя определенное время находиться за границей, такая выплата по безработице прекращается», — сказала Свириденко.

Она добавила, что это связано с тем, что основная функция центра занятости — не выплаты, а функция поиска работы.

«Если человек находится за границей, то с большой вероятностью он ищет там работу. Поэтому, конечно, по возвращении, по его желанию, он будет поставлен на учет. Мы снова сможем возобновить функцию поиска работы и предоставить ему вакансии, которые есть в базе данных центра занятости», — сказала Свириденко.

Министр экономики отметила, что человеку может быть предложена работа исходя из опыта и образования. Второй вариант работы, который может быть предложен — это общественно полезные или общественные работы.

«Их не нужно воспринимать как общественные работы в классическом понимании. Это перечень работ, который будет определяться военно-гражданскими администрациями. Если посмотреть на выплату по безработице, в среднем это 4870 грн. А мы говорим, что общественные работы должны стоить не менее 6500 грн для человека. Поэтому это альтернатива для тех, кто действительно хочет работать», — подчеркнула Свириденко.

Она считает, что новые условия не приведут к скрытой безработице среди украинцев. Это переформатирует работу, так как смещается упор с выплатной функции на функцию поиска работы и реализацию активных программ занятости.

«Потому что основные функции центров занятости и государственной политики в сфере занятости — это поиск работы. Второе — это, например, реализация таких программ, как компенсации по частичной безработице для тех работодателей, которые вынуждены были приостановить деятельность или уйти в простой. Государство компенсирует им часть заработной платы для их работников», — пояснила Свириденко.

Она добавила, что также реализуется программа для внутренне перемещенных лиц, вынужденных покинуть фронтовые и прифронтовые регионы страны и переехать в более безопасные места.

«Государство для таких людей компенсирует заработную плату в размере 6500 грн в течение двух месяцев. Также есть активная программа занятости, которая заключается в компенсации единого социального взноса для работников, с которыми работодатель заключил контракт не менее чем на два года. То есть, основная цель — это максимальное расширение программ занятости», — подчеркнула Свириденко.

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УНІАН По материалам:

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