Министерство внутренних дел возглавит глава Нацполиции Игорь Клименко — Finance.ua

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Министерство внутренних дел возглавит глава Нацполиции Игорь Клименко

Казна и Политика
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Министерство внутренних дел возглавит глава Нацполиции Игорь Клименко
Министерство внутренних дел возглавит глава Нацполиции Игорь Клименко, Фото: Вікіпедія
Правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел — главой Национальной полиции Украины. И возложил на него исполнение обязанностей министра внутренних дел.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он сообщил, что после обсуждения с парламентом будет представлено назначение нового руководителя ведомства.
«Министерство внутренних дел — одно из ключевых звеньев безопасности нашей страны, а потому задействованы необходимые протоколы, чтобы сохранить управляемость всеми процессами», — отметил премьер.
Напомним, сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощник и экипаж вертолета.
По материалам:
Finance.ua
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