Министерство внутренних дел возглавит глава Нацполиции Игорь Клименко — Finance.ua

Министерство внутренних дел возглавит глава Нацполиции Игорь Клименко Сегодня 15:41 — Казна и Политика

Министерство внутренних дел возглавит глава Нацполиции Игорь Клименко, Фото: Вікіпедія

Правительство назначило Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел — главой Национальной полиции Украины. И возложил на него исполнение обязанностей министра внутренних дел.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он сообщил, что после обсуждения с парламентом будет представлено назначение нового руководителя ведомства.

«Министерство внутренних дел — одно из ключевых звеньев безопасности нашей страны, а потому задействованы необходимые протоколы, чтобы сохранить управляемость всеми процессами», — отметил премьер.

Напомним, сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович, их помощник и экипаж вертолета.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.